Més de 23.000 llocs de treball per a les Rebaixes a Catalunya

Les rebaixes d'hivern generaran més de 23.000 llocs de treball a Catalunya vinculats, principalment, al sector del gran consum, com l'alta perfumeria, la cosmètica, l'electrònica, la botiga de joguines, l'alimentació, la distribució, el retail, la imatge, el so, la logística, el transport, l'hostaleria i la restauració.





Així, segons dades d'Adecco, Catalunya lidera la campanya de rebaixes amb la creació de 23.070 llocs de treball, un 9% més que el 2018, mentre que en el conjunt d'Espanya es preveu que aquesta campanya generi 122.900 contractes, un 4,1 % més.





A Catalunya li segueixen altres autonomies, com Madrid, amb 16.480 contractes, i la Comunitat Valenciana, amb 16.300, sent les tres comunitats que realitzen més contractacions durant aquesta campanya.









Aquestes xifres de contractació coincideixen amb les proporcionades amb Randstad, que s'estima en 23.795 les contractacions a Catalunya durant els mesos de gener i febrer, un 5,9% més que el 2018.





Durant molts anys, el 7 de gener ha marcat el tret de sortida de les rebaixes d'hivern, tot i que les últimes campanyes s'han caracteritzat per un avanç de les promocions i els descomptes, i aquest any no ha estat una excepció.





Així, el Black Friday, celebrat el darrer cap de setmana de novembre, va marcar l'inici de la campanya de Nadal amb grans promocions, al que se suma que moltes grans cadenes, com Mango, H & M i El Corte Inglés, han avançat descomptes, tant en botiga física com a través de la seva botiga en línia, avançant-se al tradicional 7 de gener.





Això és així des que l a liberalització del període de rebaixes, recollida a la llei de comerç catalana, permet fer descomptes durant tot l'any, ja que la normativa trasllada als comerciants la competència per escollir el període en què fer rebaixes, si bé la Generalitat recomana dos períodes, a l'hivern i estiu (sense determinar una data concreta).





Menor interès davant descomptes permanents

Segons dades del Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme, i l sector del comerç preveu un augment d'entre un 3% i un 5% de les vendes aquestes rebaixes d'hivern en comparació amb les de l'any passat, tot i que adverteix que el fet que els comerços facin descomptes especials permanents incideix en una menor afluència i interès del consumidor per les rebaixes, que suposen el 40% de les vendes anuals per a alguns establiments.





"Hem de respectar el model de rebaixes per mantenir una campanya forta de vendes i que es percebin com el que han de ser, un període de dates determinat i únic en el qual el consumidor pugui accedir a condicions de descompte per estar precisament en aquestes dates" , ha assegurat el president del Consell de Gremis, Joan Guillén.