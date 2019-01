D'ascendir el Girona a Primera a posar el Sevilla tercer a la taula: la màgia de Pablo Machín

En la trobada entre els dos equips que es disputen la segona plaça de la competició i busquen molestar al FC Barcelona, el Sevilla de Pablo Machín i l'Atlètic de Madrid del 'Cholo' Simeone, han empatat avui (1-1), deixant igualment la classificació: l'Atlètic segon a dos punts del Sevilla, en el tercer partit consecutiu que aquests dos entrenadors es veuen les cares a Primera.





Machín ha estat capaç de treure el màxim partit del centre del camp sevillista amb Banega la mateixa manera que en el seu dia va fer amb Granell al Girona, tot i els escèptics, aconseguint resultats favorables amb la seva disposició de l'11.





Per a ell, l'Atlètic de Madrid és "l'equip més competitiu d'Europa" i Simeone la forma d'entendre el joc en el terreny: "Simeone és boníssim. Els entrenadors estem per guanyar. Si el que busquen és vistositat no lligada al resultat, hi haurà altres equips que ho faran millor ".





gol Televisió





Com explica El País, Machín i Simeone prefereixen robar i sortir al contraatac, jugar de manera directa, pressionar a dalt i desentendre de la possessió de la pilota sense perdre ni un segon el control del joc.





Prova d'això, ha estat el gol marcat per Ben Yadder al 37 'i ja al 44' el cop de dreta que li ha posat Griezmann a la falta que ha donat l'empat als matalassers.





Per això, no és casual que els dos equips vagin barrejant-se jornada rere jornada entre la segona i la tercera plaça sense haver cedit ni un sol partit a casa, respectivament. De fet, el tècnic sevillista només ha perdut un partit a la Lliga.





A més, Pablo Machín, acabat d'arribar aquest any a l'equip de Nervión i sense haver competit prèviament amb cap altre conjunt a Europa, està aconseguint mantenir el Sevilla a les primeres places de la competició domèstica, a vuitens de la Copa del Rei i també en la UEFA League.