Començar l'any amb bon peu: el Barça, campioníssim d'hivern

El Alfonso Pérez no ha pogut amb el líder de la Lliga. El FC Barcelona ha rascat la victòria a casa del Getafe (1-2) per la mínima en un partit on els madrilenys han fet ostentació d'un bon joc i han demostrat el per què segueixen en la setena plaça per lluitar per Europa.





Messi avançava als blaugrana als 20 minuts de partit i Suárez al 39 posaria el 0 a 2 per als de Valverde, amb un gol a la mitjavolta semblant a la ruleta de Ibahimovic al Suècia-França de l'Eurocopa 2012.





@FC Barcelona





Ja al 43 'Jaime Mata va posar el primer per al Geta després d'un error defensiu de la defensa culer, per tancar els gols en un partit molt disputat, on tots dos equips van fallar ocasions molt clares en la segona part.





El Barça encara aquest 2019 sent encara més líder, a 5 punts del segon, l'Atlètic de Madrid, a 7 del Sevilla ia 10 del Madrid.





Balanç

Del 2018, els de Valverde s'han sumat en positiu bones incorporacione s com Arthur Melo, Coutinho, Dembele o Vidal i l'estabilitat de mantenir-se com a norma en el camí de la victòria.





Tot i així, el Barça també té pendent acabar de fer les rotacions necessàries per consolidar el joc de la plantilla, que coixeja en defensa seva, perquè la temporada que ara mateix sembla tenir el camí aplanat, no es compliqui.