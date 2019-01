Tensió davant les vagues de Ryanair els dies 10 i 13 de gener

A un dia de les vagues previstes en Ryanair per aquesta setmana, que estan previstes per al dijous 10 i el diumenge 13, la tensió entre treballadors i aerolínia augmenta. Els sindicats també havien previst una jornada de vaga per al dia 8 que va ser suspesa el dilluns a última hora de la nit.





Les aturades del sector de tripulants de cabina (TCP) estan convocats pels sindicats USO i Sitcpla, que demanen a la companyia que adapti els contractes dels auxiliars de vol a la legislació laboral espanyola, així com un model de transvasaments progressius dels TCP per ordre d'antiguitat.









Els serveis mínims que ha establert el Ministeri de Foment se situen en el 35 per cent dels vols peninsulars amb alternatives de transport en menys de cinc hores i en el 57 per cent dels vols internacionals. Tots els vols de Canàries i Balears han d'estar garantits, de manera que a les Illes no haurien de notar-se els efectes de la vaga.





Els sindicats han denunciat que durant el cap de setmana hi ha hagut "xantatges" de l'empresa als treballadors amb motiu de les mobilitzacions, com ara el tancament de l'aeroport de Tenerife Sud i el de Las Palmas si no arriben a un acord abans del 18 de gener.





Els representants de la plantilla destaquen el "cansament" d'aquest tipus de males pràctiques. Un altre exemple, expliquen és la manca de disposició per establir serveis mínims, com ha passat a Barajas-Madrid.





En anteriors aturades, com va passar a l'estiu, van arribar a haver-hi interrogatoris individuals per saber qui feia vaga i qui no, el que va en contra del dret a la vaga.