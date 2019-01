ERC no sap si JxCat vol intentar investir Puigdemont

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha negat aquest dilluns haver rebut cap indicació de JxCat per intentar investir de nou a Carles Puigdemont com a president de la Generalitat: "Si hi ha d'haver algun canvi, esperem que ens ho comuniquin".





Preguntada per la qüestió en roda de premsa, ha assegurat que ja hi ha un president de la Generalitat -Quim Torra- i un Govern que "té molta feina" tant en l'eix nacional com en el desenvolupament de polítiques públiques de l'àmbit social.





No obstant, ha recordat que es preveu abordar una reforma del reglament del Parlament que podria "facilitar aquest escenari de futur" d'investir Puigdemont, però ha insistit que no han rebut indicis que facin preveure un canvi immediat.









"Has de tenir activat les condicions necessàries perquè, si en algun moment hi ha d'haver un replantejament, pugui tenir les conseqüències efectives, però ara mateix no hi ha hagut cap canvi", ha abundat.





COMISSIÓ DEL 155





El Parlament ha citat l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras i els exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull i Dolors Bassa a comparèixer a la Comissió d'Investigació de l'Article 155 el 22 de gener, davant el que Vilalta ha confiat que puguin explicar-se.





"Ho ha de decidir el jutge, que haurà de decidir si donar resposta i que puguin comparèixer en persona o mitjançant videoconferència o quin format", ha esgrimit la diputada republicana, que ha assegurat que els convocats tenen intenció de comparèixer.





Així, ha dit que ERC no entendria que se'ls prohibís la compareixença "o se'ls denegués la possibilitat d'explicar-se" davant la comissió que investiga l'aplicació del 155 a Catalunya.