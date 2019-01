A última hora de dilluns, els sindicats USOC i SITCPLA han comunicat que desconvoquen la vaga del dimarts 8 i que s'emplacen a seguir negociant amb Ryanair sobre les condicions de treball dels tripulants de cabina.





Els sindicats no han anunciat que desconvoquen la resta d'aturades que tenen planificats per aquest mes de gener per als dies 10 i 13.





Les aturades del sector de tripulants de cabina (TCP) estan convocats pels sindicats USOC i Sitcpla, que demanen a la companyia que adapti els contractes dels auxiliars de vol a la legislació laboral espanyola, així com un model de transvasaments progressius dels TCP per ordre d'antiguitat.





Els serveis mínims que ha establert el Ministeri de Foment se situen en el 35 per cent dels vols peninsulars amb alternatives de transport en menys de cinc hores i en el 57 per cent dels vols internacionals. Tots els vols de Canàries i Balears han d'estar garantits, de manera que a les Illes no haurien de notar-se els efectes de la vaga.