Cs preveu tancar aquest dimecres un acord amb el PP a Andalusia

El líder de Ciutadans (Cs) a Andalusia, Juan Marín, preveu tancar aquest dimecres l'acord de govern amb el PP-A, en el marc d'una reunió d'alt nivell que tindria lloc a Sevilla, un dia abans que la presidenta del Parlament, Marta Bosquet, iniciï la ronda de reunions amb els portaveus parlamentaris de cara a proposar un candidat a la sessió d'investidura.





Així ho ha indicat Marín en declaracions als mitjans al Parlament, on ha indicat que l'acord no està tancat i que a partir de les 12,30 hores d'aquest dimarts se celebra una reunió entre PP-A i Cs per "tancar alguns serrells", en relació a determinades direccions generals i secretaries generals que es volen reubicar en departaments diferents dels que es troben actualment.





Marín no ha volgut confirmar que el PP-A vagi a gestionar l'àrea d'Hisenda, tot i que sí ha apuntat que no hi ha departaments "més importants que altres" i que la seva formació sempre ha mostrat un "interès especial" en àrees relacionades amb la regeneració democràtica, l'educació, les polítiques socials i els autònoms i emprenedors.





El líder de la formació taronja ha confirmat que el Govern PP-Cs tindrà una Vicepresidència i que el nombre de conselleries pot oscil·lar entre 10 i 12.





Pel que fa a les negociacions amb Vox, ha assegurat que no és a la seva formació a qui li correspon parlar amb el partit de Santiago Abascal perquè qui se sotmetrà a la investidura és el president del PP-A, Juanma Moreno. "Nosaltres vam parlar amb Vox quan Marta Bosquet aspirava a la Presidència del Parlament", ha assenyalat.