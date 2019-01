El Rei destaca la Constitució com a garantia d'una societat lliure

El Rei Felip VI ha destacat aquest dimarts durant l'acte de lliurament de despatxos als 63 nous jutges de la darrera promoció el valor de la Constitució com a garant "dels valors suprems d'una societat lliure, sense els quals no resultaria reconeixible com a tal perquè encarna la màxima qualitat democràtica d'una societat i empara, alhora que limita, l'exercici del poder polític".





L'acte, celebrat a la Reial Acadèmia Espanyola, s'ha traslladat en aquesta ocasió des de Barcelona, on venia celebrant-se durant els últims 20 anys, amb motiu del 40 aniversari de la Constitució, efemèride que ha marcat gran part del discurs del monarca davant la cúpula del poder judicial, els ministres de Justícia i Interior, Dolores Delgado i Fernando Grande-Marlaska; la fiscal general de l'Estat, María José Segarra i destacats membres del món judicial.









El Rei s'ha dirigit als nous jutges per donar-los l'enhorabona per la seva capacitat, coneixement, aptituds i esforç i també per donar-los les gràcies "per estar disposats a desenvolupar i aplicar aquests coneixements i capacitats a l'interès i bé comú" d'Espanya.





En aquesta promoció, les dones -que són més de la meitat dels més de 5.377 jutges espanyols en actiu- representen el 63,49 per cent (un total de 40 enfront de 23 homes) tot i que un percentatge inferior al del curs anterior, en el qual el 70,8 per cent eren jutgesses.





"Una societat moderna i avançada com la nostra, plenament democràtica com l'espanyola, només pot desenvolupar-se en pau i concòrdia si compta amb un Poder de l'Estat independent i neutral per impartir justícia", ha manifestat el Rei davant els presents.





Per això, en el seu discurs oficial, Felip VI ha destacat que "la incorporació d'homes i dones altament qualificats i preparats al poder judicial ha de ser motiu de celebració i alegria per tot el que això comporta i representa". Els ha recordat que el nostre poder judicial "compta amb plena legitimitat" i que l'actuació individual dels nous jutges "ha de contribuir a mantenir-la i reforçar-la".





Ha destacat que "la independència és condició indispensable per a l'exercici" de la funció de jutge, i els ha assenyalat que en l'origen dels seus pronunciaments se situa la Constitució Espanyola "com a norma fonamental de la nostra convivència, que inspira la resta de l'ordenament jurídic i que assegura un escenari cert, sòlid i fiable de drets i llibertats".