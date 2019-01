El Barça anuncia el fitxatge de Jean-Clair Todibo per a la temporada

El FC Barcelona ha anunciat aquest dimarts 8 de gener la contractació del central francès Jean-Clair Todibo per a la temporada que ve, que ve a cost zero per estar a la última temporada amb el Tolosa.





"El jugador acaba de signar amb el Tolosa FC el 30 de juny d'aquest any i, per tant, arribarà sense despeses de transferència", diu el club a la seva pàgina web oficial.





El Barça també indica que el jugador de 19 anys pot jugar com a migcampista i defensor, "té una gran potència física" i "bon joc aeri", però no indica quant temps durarà el contracte de Jean-Clair Todibo.