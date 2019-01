La direcció federal del PSOE no tornarà a ser espectadora de les decisions que prengui la federació andalusa, com va passar en el procés d'elaboració de les llistes als comicis del 2 de desembre, quan Ferraz va donar via lliure a l'organització regional per confeccionar-a la seva mida, sense incloure a afins a Pedro Sánchez en nom de la pau interna del partit.













En roda de premsa a la seu del partit a Ferraz amb motiu de la reunió de l'Executiva Federal, el secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, ha deixat clar que, d'ara en endavant, la direcció federal no exercirà de "espectadora davant d'una organització regional "i no renunciarà a les funcions que els Estatuts del partit li atribueixen.





Preguntat per la legitimitat que té Susana Díaz per seguir al capdavant del PSOE andalús, ha recordat que "els lideratges es consoliden pels seus èxits i els que decideixen que són èxits o fracassos són els militants a nivell de primàries, on es jutja l'èxit o fracàs d'un lideratge".





Dit això, ha aclarit que la direcció federal no "recórrer a cap article" dels Estatuts referent a això perquè "a nivell orgànic no hi ha cap problema ara mateix a Andalusia ni cap fet sobre el qual posicionar-se".





"Si té algú de prendre alguna decisió haurà de ser en aquest cas la direcció del Partit Socialista a Andalusia", ha precisat, admetent que la direcció federal no pot forçar la sortida de Díaz i que una renovació en el lideratge regional a curt termini passa inevitablement per la renúncia de la pròpia Díaz.





La propera cita electoral prevista a Andalusia seran els comicis municipals i europeus del 26 de maig. Els caps de llista a les municipals a les principals ciutats ja estan triats, però les llistes encara han de passar el filtre de la Comissió Federal de Llistes i és aquí on la direcció federal pot fer modificacions, cosa que no va fer en les llistes al 2-D.





El que ja estava clar fins i tot abans del resultat del 2 de desembre és que a l'hora d'elaborar les llistes a les eleccions generals el PSOE de Pedro Sánchez voldrà confeccionar un grup parlamentari al Congrés i al Senat a la seva mida, de manera que el PSOE andalús tindrà poc a dir en aquest procés. Ara per ara, el 'sanchisme' és minoria tant en el grup parlamentari del Congrés com al Senat.