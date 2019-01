Mal pas en las negociaciones entre populars i Vox. El PP considera que és "inacceptable" el document que li ha plantejat Vox plantejant que el Govern de la Junta d'Andalusia renunciï a Educació i Sanitat, derogui lleis de gènere i tregui ajudes a associacions, entre altres propostes. Segons 'Gènova', aquest tipus de propostes demostra que el partit de Santiago Abascal "no vol un acord" a Andalusia, han informat fonts populars.





Es tracta del document que el secretari general de Vox, Javier Ortega Smith, ha lliurat al seu homòleg del PP, Teodoro García Egea, en la primera reunió que les direccions dels dos partits han mantingut a Madrid.





En una primera valoració d'aquest document, el partit de Pablo Casado considera que a Vox "sembla importar-li més Vox que els andalusos". "Es tracta d'un document inacceptable per part del PP. Diversos dels punts són un autèntic despropòsit que el PP no pot donar suport", han assenyalat





DESAPROFITARÀ UNA OPORTUNITAT SI NO CANVIA DE POSTURA





El PP creu que amb aquest document Vox "demostra no vol un acord". Al seu entendre, si no canvia la seva postura, Vox estarà desaprofitant una oportunitat històrica "perquè hi hagi un canvi a Andalusia després de gairebé 40 anys de socialisme.





En concret, en el document que Vox ha lliurat al PP a l'inici de la reunió a Madrid demana obrir "un procés nacional de devolució a l'Estat de les competències d'educació, sanitat, justícia i ordre públic", així com una proposta de reforma estatutària per "suprimir el terme de 'realitat nacional'" que figura a l'Estatut andalús.





A més, Vox demana al PP que condemni "el discurs de l'odi i exclusió" contra el seu partit; suprimir les subvencions a associacions feministes; derogar la llei de memòria històrica andalusa i la de violència de gènere d'aquesta comunitat; expulsar "52.000 immigrants il·legals"; i reduir Canal Sur a un sol canal i amb la meitat de pressupost.





El partit de Santiago Abascal també vol que el Dia d'Andalusia passi del 28 de febrer al 2 de gener, "en commemoració de la culminació de la Reconquesta", en al·lusió a la presa de Granada que es va produir el 2 de gener de l'any 1.492.