La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, ha assegurat aquest dimarts que el PSOE andalús té la possibilitat d'abstenir en la investidura per a la Presidència de la Junta d'Andalusia per "evitar qualsevol cosa rara".





Arrimadas s'ha expressat així en una entrevista a La Sexta, en què ha recordat que els socialistes ja es van abstenir "sense entrar al Govern ni demanar res a canvi" a la investidura de Mariano Rajoy.





"Va tenir una lucidesa, no sé si de responsabilitat. Però que no es sorprengui el PSOE quan se li diu que té a la mà evitar qualsevol cosa rara. Nosaltres l'altre partit també l'hi diem", ha explicat la dirigent de la formació taronja .





En aquest sentit, Arrimadas ha explicat que "no hi ha cap acord" amb el PSOE a Andalusia però que això no impedeix que puguin abstenir-se per facilitar la investidura del candidat popular, Juan Manuel Moreno.





"D'altra banda, l'altra força dirà que després de 40 anys de PSOE els va a donar la seva carta als socialistes perquè no els agrada la Llei de Violència de Gènere? Hi ha un acord de contingut entre dos partits, i hi haurà una votació al Parlament andalús ", ha asseverat Arrimadas, que no ha volgut nomenar de forma directa a Vox.