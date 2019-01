Crisi de Podemos a Cantàbria, La Rioja i Navarra a pocs mesos de les eleccions municipals

Les primàries de Podemos s'han paralitzat a Cantàbria i la Rioja per decisió judicial després de la denúncia dels seus portaveus per presumpta exclusió del procés, mentre que a Navarra s'ha produït l'expulsió dels diputats oficialistes per part dels crítics, el que podria deixar a la formació estada sense la presidència del Parlament foral.





Tot això passa a pocs mesos de les eleccions municipals de maig, en què Podemos ja ha anunciat que tan sols es presentarà en un 10 per cent dels ajuntaments.





La gestora que s'ha nomenat a Cantàbria ha decidit trencar aquest dimarts amb el grup parlamentari, de manera que dos dels diputats esdevenen no adscrits i un tercer passa a representar el partit dins del Grup Mixt.





El conflicte de Navarra ve de fa un any i posa en risc l'estabilitat de l'executiu autonòmic d'Uxue Barkos, tot i que ja ha aprovat els pressupostos per a aquesta legislatura.





Vist el vist, Izquierda Unida de la Rioja ha decidit anar en solitari amb la seva pròpia candidatura al marge de Podem, i a Cantàbria hi ha exdirigents i simpatitzants de Podem que s'han integrat en un nou partit, Cantabristas.