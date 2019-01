La Generalitat suggereix a l'Estat que retiri les causes contra alcaldes

El vicepresident i conseller d'Economia de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assenyalat al Govern que ha de fer moviments per demostrar la seva voluntat de desencallar la situació a Catalunya, i ha indicat que actuar en les causes obertes contra alcaldes catalans també seria una mostra d'això.









En una entrevista a RNE, ha dit que la retirada per part de l'Advocacia de l'Estat de l'acusació per sedició als principals encausats per l'1-O "seria un moviment, però no necessàriament ha de ser el moviment. Hi ha altres possibilitats".





El conseller ha subratllat: "Hi ha obertes una infinitat de causes contra alcaldes, activistes i organitzacions que des d'un punt de vista de la legislació europea sobre drets humans no tenen cap sentit. Aquí també hi pot haver moviments".





Aragonès ha reiterat que el suport als Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) està condicionat al fet que el Govern de Pedro Sánchez expliqui el detall dels comptes i quina és la seva solució al conflicte amb Catalunya.





En aquest sentit, ha sostingut que seria ingenu per part de l'Executiu demanar a l'independentisme que no miri cap al Tribunal Suprem, "on hi ha una causa general contra l'independentisme".