El Govern obre concurs per escollir nous delegats a Viena i Riga

La Conselleria d'Acció Exterior de la Generalitat ha obert el concurs públic amb el qual vol escollir als seus nous delegats a Viena (Àustria) i a Riga (Letònia).





Les convocatòries exigeixen una llicenciatura o grau universitari i domini del català i de l'anglès en els dos casos, als quals se suma l'alemany si es vol optar a la Delegació a Viena, que cobreix Europa central.









Per un salari brut anual de 83.648,32 euros, es valorarà experiència en funcions de direcció i en l'àmbit de les relacions i el comerç internacional; formació en ciències polítiques, relacions internacionals, economia, dret o ciències socials vinculades a l'àmbit d'actuació de la Delegació, i coneixements polítics, econòmics i socials dels països de destinació.





També es tindrà en compte que el candidat conegui el letó, l'estonià, el lituà o el rus en el cas de Riga, l'àmbit d'actuació són les repúbliques bàltiques, i "altres llengües estrangeres" per optar a la plaça a Viena.





Viena i Riga es sumen així a les oficines de la Generalitat a París i Washington, per a les quals el Govern ja va realitzar un concurs públic per tal de designar els seus delegats: Victòria Alsina va guanyar la plaça de delegada als Estats Units i Daniel Camós va ser designat per la Delegació del Govern a França.