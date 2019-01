El Ministeri d'Afers Exteriors del Brasil ha informat aquest dimarts que el país abandona el Pacte Mundial sobre Migració de l'ONU, segons ha assenyalat la cadena de notícies Telesur.





La retirada, que ha estat notificada en una missiva al secretari de Nacions Unides, António Guterres, es produeix tan sols un mes després que el Brasil se subscrivís a l'acord al desembre.





Segons el document, el Brasil "no haurà de participar en qualsevol activitat relacionada amb el pacte o la seva implementació". Per la seva banda, el president, Jair Bolsonaro, ha qualificat aquest pacte com un instrument que "atempta contra la sobirania del Brasil" i és "inadequat per tractar el problema migratori".





El Pacte Mundial per a una Migració Segura, Ordenada i Regular va ser subscrit a l'Assemblea General de l'ONU i uns 152 països membres, inclòs el Brasil, el van signar.





L'acord de l'ONU, no vinculant, aborda la protecció de les persones que migren, com integrar-les en nous països i com retornar-les als seus països d'origen.





No obstant això, Bolsonaro ha qüestionat en diversos cops els pactes globals com aquest i l'Acord de París contra l'escalfament global, sobre el qual també ha amenaçat amb sortir-ne.





Amb un rècord de 21,3 milions de refugiats a tot el món, l'ONU va començar a treballar en l'acord no vinculant després que més d'1 milió de persones arribessin a Europa el 2015, molts d'ells fugint de la guerra civil a Síria i de la pobresa a Àfrica.