Per què només alguns treballadors d'ATLL tenen doble afiliació?

El conflicte judicial entre Acciona i el Govern per la gestió d'Aigües Ter Llobregat segueix endavant mentre els treballadors es troben enmig d'un enfrontament que els té entre dues aigües.





El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, admetia el 4 de gener que actualment els treballadors es trobaven en una situació de "doble cotització" però "cobrant un sol sou". Però segons fonts consultades per Catalunyapress, aquesta doble cotització no afecta a la totalitat dels treballadors, sinó només a una part d'ells.





Aquesta situació inquieta a bona part dels treballadors i ha generat un malestar en la plantilla.









La situació s'agreuja perquè el comitè d'empresa, format per CC.OO. i UGT, no ha convocat cap assemblea per a informar els seus companys sobre la situació actual malgrat comptar amb la informació de la Generalitat des de fa uns dies. Potser ho han fet per connivència amb el Govern i amb Acciona?





De moment, l'única resposta que han ofert fonts sindicals és que la situació "és complicada". Un silenci que afecta als treballadors, que s'han trobat enmig d'aquest conflicte d'interessos que s'està dirimint en els jutjats.





ALS TRIBUNALS PEL CONTROL D'ATLL





Acciona i Govern han presentat les seves al·legacions corresponents per mantenir el control a principis d'any. L'empresa va presentar el 28 de desembre mesures cautelars al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per seguir mantenint la gestió d'ATLL fins que no es resolgui la liquidació que ha de pagar-los des de la Generalitat. Per la seva banda, el Govern va presentar les seves al·legacions abans del 7 de gener. Ara, tot depèn, de nou, de la decisió d'un jutge.





El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, es mostrava convençut el 4 de gener que finalment i en poc temps es podrien fer amb el control del nou Ens d'Abastament d'Aigües Ter Llobregat (ATL) . Però el procés per la liquidació de l'antiga ATLL, contínua.





Acciona li reclama a la Generalitat 1.000 milions d'euros però aquesta no vol donar més de 53,8 milions d'euros, cosa que sembla poc probable que s'accepti. De fet, el mateix conseller desconfia que es pugui arribar a un acord en aquest assumpte i es mostra convençut que la liquidació del contracte "acabarà en un procés de judicialització".





De moment, l'empresa ha admès que "estan deixant que la justícia segueixi el seu curs" i que van a anar pas a pas a mesura que es coneguin les respuestras.