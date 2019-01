El president de Pimec, Josep González, ha afirmat aquest dimecres que no hi ha contactes amb Foment del Treball per arribar a un acord sobre la representativitat de les patronals catalanes.





González ha respost al sostingut aquest dimarts pel president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, que es va mostrar optimista i va confiar que s'arribarà a un acord amb Pimec en les properes setmanes.





González ha demanat "no anar amb bones paraules sinó amb fets" en aquesta qüestió, que enfronta les dues patronals des de fa anys: han de decidir quina és la quota de representativitat que haurien de tenir totes dues i Fepyme, la patronal de pimes de Foment.





Després de la judicialització del conflicte, la Generalitat disposa de la capacitat de mesurar aquesta representativitat, i Foment del Treball i Pimec tenien fins al passat 14 de desembre per arribar a un enteniment sobre això.





González ha explicat que va comunicar que no s'havia arribat a un acord el passat 14 de desembre al departament de Treball i Assumptes Socials, i ha assenyalat que aquest dia va ser l'última vegada que va parlar amb Sánchez Llibre sobre aquest assumpte.





El president de Pimec també s'ha mostrat sorprès que la Conselleria liderada per Chakir al Homrani no els hagi informat sobre com està el procés de recompte després d'aquest dia.