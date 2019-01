Un àudio mostra vincles corruptes entre Smatsa i els Bustos a Sabadell

L'administrador únic i propietari del grup Vendex (propietària de Smatsa), Gervasio Rodríguez, està considerat un dels presumptes artífexs d'un grup organitzat per arreglar el contracte entre Smatsa i l'Ajuntament de Sabadell quan era alcalde Manuel Bustos, segons la jutge del cas mercuri.









Rodríguez va declarar en 2012 pel cas Pokémon en els jutjats de Lugo per detectar pràctiques similars en l'adjudicació de contractes. Un àudio de la declaració de Rodríguez explica com es va gestar la manipulació del procés d'adjudicació, segons informa el 'Diari de Sabadell'.





En l'àudio s'escolta com la jutge pregunta per la relació entre Manuel Bustos, el regidor Paco Bustos i les trobades al restaurant madrileny Zalacaín. També indaga sobre una trobada en concret i per diners que presumptament s'enviava en paper de diari per gratificar polítics.





Rodríguez hauria pagat alguns dels àpats en restaurants amb Paco Bustos durant el procés d'adjudicació. Els Mossos consideren que va lliurar diners en efectiu a Bustos en alguna de les visites a Madrid.





Precisament aquest dijous tres càrrecs de l'empresa Smatsa declaren davant la jutge del cas Mercuri, Beatriz Faura, per la presumpta implicació en la trama sobre l'adjudicació del contracte de recollida d'escombraries i neteja diària a Sabadell.





JUTJAT DE SABADELL





Estan citats als jutjats de Sabadell Gervasio Rodríguez, el prim a Catalunya i gerent de Smatsa, Eugenio Díaz, i la responsable de Comunicació, Marina Taltavull.





Se sospita que els directius de Smatsa van col·laborar en l'entramat delictiu que va permetre arreglar un concurs públic valorat en 370 milions d'euros per sortir vencedora.