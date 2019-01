El Llevant UD ha guanyat el FC Barcelona (2-1) en el partit d'anada dels vuitens de final de la Copa del Rei, gràcies a dos gols en els primers 20 minuts de partit que han sorprès un Barça espès, en una de les seves pitjors versions de l'any, que haurà de remuntar al Camp Nou per no perdre el títol que defensa.





Sorpresa inicial, sí, en veure que un Llevant que ha reservat els seus millors homes ha guanyat un Barça gairebé irreconeixible. Però, tal com ha anat el partit, la sorpresa ha estat en realitat que els catalans s'han endut un premi, mínim i en forma de pena màxima en el minut 85, del Ciutat de València.





No ha fet mèrits l'equip d'Ernesto Valverde per marcar, amb prou feines algun xut d'Ousmane Dembélé, un fals 9 tan irreal que quan ha aparegut ho ha fet per la banda. Poca feina ha tingut Aitor Fernández, excepte un frec a frec amb un Malcom que ha desaprofitat una altra oportunitat, mentre que Jasper Cillessen, titular en Copa, ha salvat el seu equip d'una remuntada més complicada.





Els granotes han sortit en tromba i s'han tret el fred de sobre a força de curses verticals cap a l'àrea barcelonista, i amb criteri. Moltes pèrdues en un Barça amb massa canvis, que ha estat descafeïnat i insípid, a més d'estar perdut i en què la versió 'B' n'ha tingut prou amb sortir només amb un 2-1 en contra.