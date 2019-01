La investigació del cas Ghosn força la dimissió del directiu de Nissan José Muñoz

L'espanyol José Muñoz, cap d'operacions de Nissan a la Xina, ha anunciat la seva dimissió després que l'empresa japonesa ampliés la seva investigació sobre la suposada mala conducta financera del president, Carlos Ghosn.





El fabricant d'automòbils ja havia informat que estava estudiant les decisions preses per Muñoz als Estats Units, on va dirigir les operacions de Nissan entre 2016 i 2018.





"La meva decisió de sortir de Nissan ha estat presa després de molta reflexió i consideració cures. Desafortunadament, Nissan està actualment involucrat en assumptes que seguiran desviant el seu enfocament", ha publicat Muñoz en el seu compte a la xarxa social LinkedIn.





A principis d'aquest any, Nissan va triar a Muñoz per supervisar les seves operacions a la Xina, on té previst augmentar les vendes en els proper anys. Xina és el segon mercat més gran de l'empresa japonesa i representa aproximadament la quarta part de les seves vendes anuals de vehicles a nivell mundial.





Nissan ha informat aquest divendres que ha ampliat la seva investigació sobre el cas Ghosn als acords realitzats per la companyia als Estats Units (on Muñoz va exercir com a director d'Operacions), Amèrica Llatina i l'Índia.









L'ampliació de la investigació a Muñoz s'emmarca dins de les indagacions internes que estan duent a terme Nissan per la suposada mala conducta financera de Ghosn, al qual se l'acusa de transferir temporalment pèrdues d'inversions personals a Nissan a 2008 i de comunicar uns ingressos menors dels que realment va percebre.





Muñoz es va situar en el seu dia entre els candidats per succeir a Ghosn al capdavant de Renault-Nissan i ara exerceix com a responsable de rendiment global de l'empresa i com a president de Nissan a la Xina.





Fonts pròximes a la investigació van assegurar que Muñoz no està cooperant amb els investigadors i el defineixen com una "persona d'interès" en la investigació. No obstant això, no van deixar clar si l'espanyol serà acusat d'algun delicte.