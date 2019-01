Els Mossos Constitucionalistes es concentren davant de la Conselleria d'Interior

L'associació Unió de Mossos per la Constitució (UMC) ha reunit aquest dissabte a uns 200 manifestants (segons la Guàrdia Urbana) davant de la Conselleria d'Interior a Barcelona convocats per "denunciar l'assetjament i la persecució" que segons ells pateixen els agents constitucionalistes.





Membres de l'associació de policies nacionals i guàrdies civils Jusapol s'han sumat a la concentració, a la qual també ha mostrat el seu suport al partit d'ultradreta Vox.









En declaracions als periodistes, el president de UMC, Ángel Gómez, ha afirmat que hi ha agents que "han patit persecució, discriminació, represàlies" per defensar la legalitat.

UMC també ha criticat que s'hagi expedientat al mosso que en una manifestació el 21 de desembre dir a un manifestant "la república no existeix, idiota".









Fonts d'Interior, però, han assegurat que no hi ha hagut tal expedient i han recordat que el conseller Miquel Buch només va indicar que la Divisió d'Afers Interns (DAI) del cos revisaria l'actuació de l'agent per dir "idiota" a un manifestant el 21D, un procediment habitual en les intervencions públiques de la policia catalana.