Només un 3,1 per cent dels espanyols reconeix de forma espontània la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), tot i ser la malaltia respiratòria crònica més freqüent en adults i la quarta causa de mort a Espanya, segons les dades de l'estudi sobre notorietat i perfil d'imatge de la MPOC, la bronquitis crònica i l'emfisema pulmonar, que ha impulsat la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (SEPAR).





La MPOC és una malaltia greu complexa i multicomponent. Es defineix per l'obstrucció de les vies àrees inferiors però la seva presentació clínica és molt heterogènia. Dins del que avui s'anomena com MPOC, s'inclouen la bronquitis crònica i l'emfisema pulmonar.





La bronquitis crònica és una irritació i inflamació a llarg termini dels conductes bronquials, les vies respiratòries que porten oxigen als pulmons, que produeixen una secreció mucosa abundant i en conseqüència tos i dificultat per respirar.





Per la seva banda, l'emfisema pulmonar és un tipus de malaltia pulmonar obstructiva crònica en la qual els alvèols, les bossetes d'aire dels pulmons, s'inflamen i fan malbé provocant la destrucció del teixit pulmonar el que causa una disminució de la funció respiratòria. En ambdós casos, fumar és la causa més comuna.





L'estudi de SEPAR defineix dos tipus de notorietat: l'espontània com el reconeixement espontani en què el subjecte té d'una malaltia quan en ser preguntat d'una manera general sobre malalties que coneix és capaç de nomenar-la entre les 3 o 4 primeres, i la notorietat suggerida, entesa com el reconeixement d'una malaltia en ser preguntat directament sobre la mateixa.





DETALLS DE L'ESTUDI





Per realitzar l'estudi, es va dur a terme una enquesta voluntària i anònima entre població adulta entre 18 i 75 anys de Madrid, Barcelona Bilbao i Sevilla. Entre els enquestats, la malaltia crònica amb més alta notorietat va ser el càncer (23% de respostes), mentre que la bronquitis crònica va ocupar la cinquena posició (3,4%) i la MPOC el sisè (3,1%). En acotar més el camp d'estudi i preguntar sobre malalties respiratòries en concret, el primer va ser l'asma amb un 33,8 per cent de respuestasm seguit de pneumònia (23,4%), bronquitis crònica (11,1%), MPOC ( 5,2%) i càncer de pulmó amb 2,7 per cent.





Pel que fa a notorietat suggerida, es va preguntar als enquestats sobre la seva familiarització amb una selecció de 7 malalties: asma, bronquitis crònica, diabetis, emfisema pulmonar, MPOC, infart de miocardi i tuberculosi. El nivell de reconeixement més alt va ser per a la diabetis (83,3%) i en segon lloc l'infart de miocardi (71,1%).





La MPOC va obtenir un 12,8 per cent de respostes de reconeixement, un 17,8 per cent de confusió, però el 66,9 per cent dels casos la desconeixien. A la bronquitis crónicam la van reconèixer 257 persones, (40,2%), 329 (51,4%) la confonien, i un 5,9 per cent la desconeixia, mentre que l'emfisema pulmonar va ser reconegut per 128 persones (20%) , es van mostrar confosos 273 (42,7%) i 223 (34,8%) la desconeixien.





"ELEVAT NIVELL DE CONFUSIÓ"





Segons el doctor Juan Antonio Riesco, l'estudi és rellevant perquè "només identificant el grau de coneixement que té la població espanyola sobre aquesta malaltia es poden establir les mesures adequades d'educació sanitària i prevenció per fer front a aquesta malaltia".





"El més rellevant és l'elevat nivell de confusió, ja que els participants afirmen que els sona la malaltia però tenen dificultats per identificar-la exactament, el que ens porta a pensar que hem de treballar en el reforçar la sensibilització i el coneixement de la població d'una malaltia important per a la salut pública", ha afegit.