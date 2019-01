PP-A i Ciutadans (Cs) han revelat aquest dilluns les àrees que gestionarà cada formació en el futur govern que presideixi el popular, Juanma Moreno, que reduirà a onze el nombre de conselleries --davant de les 13 actuals-- i que deixa en mans del partit majoritari Presidència, Hisenda, Família i Sanitat, mentre que els 'taronges' ostentaran, a més de la Vicepresidència, competències com Regeneració política, Educació, Economia o Igualtat.





Així, els de Juanma Moreno dirigiran 6 d'aquestes 11 conselleries, mentre que Ciutadans estarà al capdavant de cinc, entre elles la Vicepresidència que capitanejarà Juan Marín. L'organigrama definitiu es coneixerà aquesta mateixa setmana després de la presa de possessió del president del PP-A com a nou cap de l'Executiu andalús.







En virtut de l'acord que han assolit PP i Cs per assumir responsabilitats en la nova organització del Govern, els populars assumiran les àrees de Presidència, Hisenda i Administracions Públiques, Família i Sanitat, a més d'Interior, Agricultura, Ramaderia, Pesca, Medi Ambient, Foment, Habitatge, Ordenació del Territori, Energia, Indústria, Mines, Cultura, Patrimoni i l'Oficina del Portaveu.





Per la seva banda, el partit taronja assumirà les àrees de Regeneració democràtica i lluita contra el frau i la corrupció, que estaran adherides a la Vicepresidència de Marín; a més de les competències d'Educació, Formació i Universitat, Esports i Turisme. L'únic nom que ha transcendit per ocupar una cartera és el del parlamentari de Cs per la província de Màlaga Javier Imbroda, que dirigirà la competent en matèria d'Educació i Esports.





També recau en Cs les àrees de Desenvolupament econòmic, autònoms, empreses i emprenedors, així com Igualtat, Polítiques Socials, Conciliació, Justícia i Administració Local, segons ha informat en una nota de premsa el partit, on precisa que a més PP i Cs posaran en marxa una comissió permanent per a la presa de decisions coordinades per tal de "facilitar la gestió i fer d'aquest un govern eficaç i amb menys traves administratives".





D'aquesta manera, es confirma que el nou Govern, el primer que no presidirà un socialista a la història de l'autonomia andalusa, redueix el nombre de conselleries en la seva estructura, ja que l'actual gabinet de Susana Díaz està compost per tretze departaments.







Atenent a les àrees anunciades per sengles partits aquest dilluns, en contra de les aspiracions expressades en diverses ocasions per Juan Marín, finalment Hisenda estarà capitanejada per la formació de Juanma Moreno. El líder de Cs ha apostat perquè la Conselleria d'Hisenda no la dirigís el mateix partit que presideixi la Junta.





Pel que fa a les competències de Família respecta, la secretària general del PP-A, Loles López, ha explicat sobre el fet que hagi de ser gestionada pel PP-A i no acompanyi les àrees de Polítiques Socials, Igualtat i Conciliació que assumirà Cs, que Família "és una àrea transversal i té competències en moltes matèries".







Si bé no ha precisat si hi haurà una conselleria exclusiva de Família, sí que ha pronunciat en relació a les declaracions del líder de Cs, Albert Rivera, sobre que hi haurà una conselleria sobre "famílies amb s", assenyalant que quan el PP-A "parla de família, ho fa de famílies i no li posa cognoms, tot tipus de famílies". "Una altra cosa és que alguns partits com el PSOE-A, com no té arguments, vulgui dinamitar el que els andalusos han elegit a les urnes", ha postil·lat.