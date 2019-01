Jutges i Fiscals retreuen a Sánchez que la justícia no sigui una prioritat en els Pressupostos

Les associacions de jutges i fiscals han assegurat aquest dilluns que el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat presentat pel Govern de Pedro Sánchez suposen "un retrocés respecte del pressupost vigent", aprovat per l'Executiu de Mariano Rajoy.





A través d'un comunicat, les associacions han criticat que per al Govern de Pedro Sánchez, "com per a tots els anteriors", la Justícia no sigui "una prioritat, sinó que sembla ser un destorb".





"Una Justícia independent i dotada de mitjans no interessa a cap partit polític", han afegit.









En aquest sentit, han lamentat que el Ministeri dirigit per Dolors Delgado, "lluny de diferenciar d'equips anteriors", hagi "pres el mateix camí que els seus predecessors". "La de la creació de falses expectatives i aparença de negociació i proximitat per desgastar i donar llargues als interlocutors", han explicat.





En concret, censuren l'actitud de Justícia després d'assegurar, en la reunió del dia 10 de gener, "que es convocarien 300 places de jutges i fiscals".





"En la realitat s'ha tornat a la garrepa convocatòria de 100 places, frustrant les expectatives de milers d'opositors i deixant sense cobrir la veritable necessitat de places existent", han assenyalat.





Així, les set associacions de jutges i fiscals han anunciat que la setmana vinent es reuniran presencialment a Madrid "per abordar i concretar un calendari de mobilitzacions que respongui al nivell d'irritació del col·lectiu judicial i fiscal".





Segons la documentació lliurada per la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, l'import destinat al departament que dirigeix Dolors Delgado rebrà un cinc per cent més que el 2018. D'aquest import, 1.463 milions d'euros, és a dir el 78,3 per cent del total del pressupost, serviran per finançar les "despeses de personal" integrants de la política de Justícia.