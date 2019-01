Concentració feminista davant el Parlament andalús contra pacte del PP i Vox

Col·lectius feministes es concentren al migdia d'aquest dimarts davant del Parlament d'Andalusia a Sevilla amb motiu del debat d'investidura del candidat del Partit Popular a la comunitat, Juanma Moreno, amb el suport del partit ultradretà Vox.





Sota el lema, 'Ni un pas enrere en igualtat i diversitat. Els nostres drets no es negocien ', estan previstes més mobilitzacions feministes a Andalusia i en el conjunt d'Espanya.









Milers de persones coregen consignes com "en igualtat ni un pas enrere" o "fora feixistes del nostre Parlament".





La concentració està protagonitzada per una multitud que porta globus violetes o banderes arc de Sant Martí i que ha corejat consignes com "en igualtat ni un pas enrere", "no estem exagerant, ens estan assassinant", "som el crit de les quals ja no estan" o "fora feixistes del nostre Parlament".





Aquestes protestes tenen el suport de PSOE-A, Endavant Andalusia, Partit Comunista d'Andalusia, sindicats i organitzacions de diversa índole com el col·lectiu LGTBI, Ecologistes en Acció d'Andalusia o Homes per la Igualtat de Sevilla.





A més de les capitals de província andaluses, estan previstes protestes a Madrid (Puerta del Sol), Barcelona (Plaça Sant Jaume), València (Plaça de l'Ajuntament), Badajoz (a la Delegació del Govern), Bilbao (Plaça de l'Arriaga), en Santiago de Compostel·la (Praza 8 de març), o a Saragossa (Audiència Provincial), entre d'altres.





Volen denunciar el sistema patriarcal i la violència masclista i racista.





EL PSOE JUSTIFICA LA SEVA PRESÈNCIA





El portaveu del PSOE al Senat, Ander Gil, justifica la participació activa dels socialistes a la concentració feminista perquè es tracta de denunciar el "pacte de la vergonya" sobre el qual s'assenta, segons ell, el nou Govern andalús de PP i Ciutadans, amb el suport de l'extrema dreta de Veu.





En declaracions als mitjans de comunicació abans d'intervenir en un acte organitzat pel Grup Socialista al Senat d'homenatge als exiliats republicans, a Gil se li ha preguntat si no li resulta excessiu que el PSOE-A noli autobusos per facilitar la participació dels seus militants i simpatitzants en aquesta concentració.





"Avui a Andalusia es perpetra el pacte de la vergonya. Això és vergonyós, la formació d'un Govern sobre la base d'aquells que critiquen alguns principis fonamentals de la nostra Constitució com l'Estat democràtic i d'aquells que es permeten posar en qüestió la igualtat entre homes i dones ", ha contestat Gil.





"Si hi ha alguna cosa vergonyosa avui és que hi hagi dos partits com PP i Ciutadans donant-se la mà i assentant un Govern a Andalusia sobre els que qüestionen qüestions tan fonamentals", ha incidit.





Juanma Moreno, ha considerat, al fil de la protesta feminista que es desenvolupa a les portes del Parlament andalús, que avui "no és dia de manifestació sinó d'alegria i de manifestació democràtica".