El Govern tancarà aquesta setmana les reunions sectorials que manté amb els comuns per aproximar posicions en relació als Pressupostos de la Generalitat, amb l'objectiu de poder celebrar una trobada de "valoració global i síntesi" els següents dies.





En roda de premsa després del Consell Executiu, la portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha considerat positius les trobades sectorials però veu necessari una trobada global "per veure si hi ha marge per acostar posicions" entre les dues parts.





"Hem de veure el que hem avançat en aquesta negociació", ha destacat Artadi.





PRESSUPOST PER PRESSUPOST





La portaveu de CatECP al Parlament, Susana Segovia, ha explicat que han acudit a reunions sectorials a la Conselleria de Salut, Interior i Universitats però que no els han presentat dades concretes, sinó que han parlat del sentit general de les propostes: "Sortim de les reunions com hem entrat", ha conclòs Segovia.





A més, ha anunciat que prendran la iniciativa en mesures fiscals "des de la via legislativa", ja que, segons ella, no poden esperar, i a finals de setmana concretaran més novetats.





"Fins ara no hem vist avenços en les propostes polítiques, inversions o reforma fiscal", ha criticat Segòvia, que ha dit que queda molt per treballar, i és probable que no s'avanci en aquest sentit, pel que no poden seguir esperant.