El Govern prorroga els pressupostos davant la impossibilitat de pactar amb la CUP i els Comuns

El Govern ha aprovat aquest dimarts el decret que estableix els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat per 2019, ha informat la portaveu de l'Executiu, Elsa Artadi, en la roda de premsa després de la reunió del Consell Executiu.





El Govern no renuncia a aprovar uns nous comptes de cara al 2019, però encara no les ha presentat davant del Parlament ni té per ara els suports necessaris per tirar-les endavant, pel que ha de prorrogar els pressupostos almenys les primeres setmanes del nou any.





Aquest any la Generalitat ja funciona amb els pressupostos prorrogats de 2017, ja que, amb l'aplicació de l'article 155, no es van aprovar nous comptes el 2018: això significa que els pressupostos que es prorroguen a 2019 també són els de 2017, elaborats llavors per el Govern de Carles Puigdemont.





"És una evidència que el Parlament no aprovarà els pressupostos de la Generalitat de 2019 dins de l'any 2018. Es tracta d'una pròrroga que ja vam anunciar", ha defensat Artadi, que ha recordat que és el procedir habitual que per llei s'ha de fer si no hi ha nous comptes.





GARANTIR EL FUNCIONAMENT





Aquest decret aprovat aquest dijous permetrà "garantir el funcionament de l'administració i la prestació de serveis públics a la ciutadania mentre no s'aprova el nou pressupost", i el Govern recorda que els comptes prorrogades compleixen amb l'estabilitat pressupostària fixada per la llei vigent.





Mentre duri la pròrroga pressupostària, les despeses de personal de la Generalitat s'adaptaran a les dotacions pressupostàries a 31 de desembre de 2018, i també es prorroguessin els crèdits de 2017 "ajustats a l'estructura orgànica actual".





El Govern ha buscat al suport dels comuns i del PSC als comptes de 2019, però per ara cap dels partits veu amb bons ulls donar llum verda: els primers demanen una reforma fiscal que la Generalitat no comparteix, i els segons reclamen que abans s'aprovin els pressupostos generals de l'Estat.