La presidenta dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha retret aquest dijous al vicepresident del Govern, Pere Aragonès, que no els hagi presentat cap xifra que sustenti el projecte de Pressupostos de la Generalitat per 2019, tot i que els han cridat per abordar un pacte i tirar-los endavant, pel que veu "lluny" l'acord.





Ho ha dit en declaracions als mitjans després de mantenir una reunió de dues hores i mitja a la Conselleria d'Economia amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès; el secretari general de Vicepresidència i Economia, Albert Castellanos; la secretària general de Presidència, Meritxell Masó, i el diputat dels comuns David Cid, per abordar els comptes catalans.





"Sortim decebuts, sense conèixer quin és l'orientació dels pressupostos i per tant del Govern. No ens han fet cap proposta concreta. No ens han donat cap document", ha lamentat Albiach, que ha qualificat la trobada de positiva en el to, però negatiu i pessimista en el contingut.





No obstant això, el vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, ha celebrat aquest dijous "el to i la predisposició" que té Catalunya en comú per negociar els Pressupostos de la Generalitat de 2019, i ha considerat que és possible segellar un acord en les properes setmanes.