Els lletrats de l'Administració de Justícia --anteriorment denominats secretaris judicials-- han anunciat que rebutgen acudir a les pròximes reunions amb el Ministeri que dirigeix Dolors Delgado fins que mostri una "actitud negociadora" sobre l'adequació salarial d'aquest col·lectiu. Així mateix, han advertit que davant d'aquesta situació es veuen abocats a convocar noves mobilitzacions.





Els secretaris judicials van realitzar una aturada parcial el passat 13 de novembre per reivindicar una millora del seu salari pel que fa a les seves funcions atribuïdes que han vingut sent incrementades des de 2009. Després d'aquesta mobilització, l'equip de Delgado s'ha reunit en diverses ocasions amb algunes de les associacions per tractar aquest assumpte.





L'última trobada ha tingut lloc aquest dimarts i per als secretaris judicials ha estat "decebedora" ja que, igual que en les anteriors, assenyalen, no s'ha fet cap proposta.





Davant la situació de "desídia", el Col·legi Nacional de Lletrats de l'Administració de Justícia (CNLAJ), la Unió Progressista de Lletrats de l'Administració de Justícia (UPSJ) i l'Associació Independent de lletrats de la Justícia (AINLAJ) han afirmat en un comunicat que no assistiran a cap altra "si no varien radicalment les circumstàncies i l'actitud negociadora d'aquest Ministeri".





Així mateix, demana que els traslladin documents de treball amb propostes, "no meres paraules", i nombres concrets sobre els quals "negociar amb l'objectiu d'adequar les nostres retribucions econòmiques".