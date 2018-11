Funcionaris de justícia en peu de guerra contra la reforma de la Llei del Poder Judicial

Les comunitats més afectades per aquesta vaga han estat la Rioja, Madrid i Astúries / CCOO





Milers de funcionaris de l'Administració de Justícia de tot Espanya han fet aquest divendres 16 de novembre la primera vaga general del col·lectiu i s'han concentrat a Madrid per demanar a la ministra Dolors Delgado i al Senat que "frenin" la reforma de la Llei Orgànica del poder judicial (LOPJ) perquè considera que "ataquen" els seus drets laborals.





Segons els sindicats convocants -CCOO, UGT, Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) i Sindicat de Treballadors de l'Administració de Justícia (STAJ) - un 80 per cent dels funcionaris han secundat la vaga i uns 5.000 treballadors de tot Espanya han participat en la manifestació.





Per fer més present la seva demanda, els representants sindicals van lliurar dimecres al Ministeri de Justícia 30.000 signatures.





Per la seva banda, el Ministeri de Justícia apunta que l'atur ha estat seguit per un 18,77 per cent del total de lletrats de l'Administració de Justícia -anteriorment denominats secretaris judicials, que fa tres dies van fer una aturada de dues hores-, cossos de gestió, tramitació i auxili judicial, metges forenses i facultatius, tècnics especialistes i ajudants de laboratori de l'INTCF.





Les dades s'han obtingut del recompte fet per les gerències territorials i les conselleries de Justícia de les comunitats autònomes amb competències transferides i que, posteriorment, han estat remeses al ministeri, segons han informat en un comunicat.





Els funcionaris que s'han concentrat aquest matí davant la Delegació del Govern de Catalunya, al carrer Mallorca de Barcelona, han reclamat també la dimissió de la ministra Prim.









