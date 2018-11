La justícia fa aigües

De l'actuació del Ple del Suprem nostres polítics no han après gairebé res, per no dir res. La gent corrent, la que paguem les hipoteques, sí que hem tret conclusions molt clares sobre el que uns Magistrats votants a favor dels drets de la Banca ens han fet a la majoria dels ciutadans. Protestem indignats contra la seva falta d'imparcialitat, i sobretot, hem diagnosticat que dins de la Justícia tenim un nombre important de Jutges d'elit que han de reciclar-se o dedicar-se a altres menesters. Sort que en els jutjats d'instrucció queden autèntiques heroïnes i herois anònims.





Afirmem que els polítics són ignorants interessats del que ha succeït, perquè en veure que la renovació dels més Alts Òrgans de Govern de la judicatura li ha arribat el seu moment, en lloc de rectificar, insisteixen a voler elegir els seus rectors des de Gènova i Ferraz, sense que els caigui la cara de vergonya, perquè aquesta forma de fer les coses és responsable directa de l'actual estat de la Justícia.

A sobre, per si la decisió d'intervenir no fos prou lamentable, PP i PSOE -aquest amb l'ajuda d'Podem - volen nomenar president del CGPJ al Magistrat Marchena Gómez, un canari els refilets vam poder dels catalans escoltar en el contenciós del Procés, circumstància desgraciada en què la seva Senyoria ha demostrat ser un veritable capdavanter del conservadorisme judicial, i si no que li preguntin a l'ex jutge Garzón.





Pel que es veu, la ministra Delgado, i l'Ex ministre Catalá, els negociadors partidaris de "la componenda" ens han pres per ximples, i volen vendre'ns la moto que la Justícia emana del poble, però només de qui viu, com ja hem assenyalat abans, al veïnat proper ideològicament als carrers Ferraz i Gènova. ¡Mentiders!





Un, que va llegir no fa molt com el poca-solta de Trump va aconseguir ficar-li mà al Suprem dels Estats Units, emparant fins a l'extenuació a un jutge acusat de violació, no es estranya ja de res. Per això, que ara els col·legues trupianos de la política espanyola es busquin la vida pervertint un sistema que fa aigües per tot arreu, forma part d'aquest tsunami mundial en què les persones som cada vegada menys lliures, perquè els sistemes autoritaris d'esquerres i dretes assumeixen el poder en els cinc continents saltant-se els Drets fonamentals els pobles sense cap escrúpol.





Avui, a Espanya, podem dir amb gran tristesa i preocupació que la independència judicial es va apagant i retrocedeix cap al passat, mostrant-poc a poc com una digna hereva de la que ja es practicava en l'època més ombrívola de la nostra història recent, majoritàriament en unes Altes Estades exageradament maridades amb la Gran Política i els Poders econòmics. D'aquí al martingales només hi ha un pas.





Així ens va als de sota.