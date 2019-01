El Consell de Govern de la Corporació de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha aprovat dos acords pels quals demanen a la Generalitat una aportació extraordinària de 23,5 milions d'euros per fer front als canvis de criteri de l'IVA i de despeses de personal relacionats amb l'aprovació de dos decrets estatals de retribució d'empreses del sector públic.





La presidenta en funcions de la CCMA, Núria Llorach, ha dit en la comissió de control de la corporació al Parlament que d'aquests 23,5 milions que sol·liciten a l'Executiu català de cara a 2019 es divideix en 18,2 milions per afrontar el IVA i 5,3 milions per a les despeses de personal després de les noves normatives aprovades al desembre.





Llorach ha anunciat que la CCMA ha tancat 2018 amb equilibri pressupostari, segons la liquidació provisional, en un any que ha dit ha estat marcat per l'estancament dels ingressos i els canvis en la llei de l'IVA per part del Govern central.





Ha recordat, a més, que la situació de pròrroga pressupostària va obligar la corporació a realitzar un pla de contenció de 39 milions i a sol·licitar al Govern una aportació extraordinària de 20,4 milions per l'IVA, que finalment es va concedir al juny.





El diputat del PSC David Pérez ha mostrat el seu desacord amb la petició d'aportacions extraordinàries al Govern perquè genera "una dependència".





Llorach ha afirmat que la CCMA va reduir els ingressos per publicitat un 4,7% el 2018, que se situen en 54,1 milions, sent més lleu a TV3 que a Catalunya Ràdio, però que han augmentat els ingressos per venda de produccions audiovisuals.





La presidenta en funcions de la CCMA ha celebrat que s'hagi aprovat un nou Estatut Professional dels Mitjans de Comunicació de la corporació, que inclou la creació d'un pioner Consell Professional de Continguts, que espera que pugui estar en marxa al juny.





Sobre la recuperació de les 35 hores laborals per als treballadors de la CCMA, ha dit que s'ha arribat a un "acord transitori" fins que es pugui dur a terme pel qual de les 37,5 actuals, 2,5 es puguin destinar a formació, i preveu que s'iniciï al febrer i estudia que tingui un impacte mínim en la producció i qualitat.





CITACIÓ DIRECTORS COM INVESTIGATS





Cs ha preguntat a la presidenta de la CCMA en funcions per la situació dels directors de TVC i Catalunya Ràdio, Vicent Sanchis i Saül Gordillo, respectivament, després de ser citats a declarar com a investigats pel jutjat de Barcelona que investiga l'organització del 1- O.





Llorach ha assegurat que els directius de la corporació "no han deixat de complir la legalitat vigent", i el director de TV3 a una altra pregunta de Cs sobre pluralitat, en el qual li ha recordat la reprovació del Parlament, ha contestat a Sònia Serra (Cs) que no té pensat dimitir.