L'expresident del PP i del Govern d'Espanya, Mariano Rajoy, ha cridat aquest divendres el seu partit a "no espantar-se de res" i a "mantenir les seves posicions" i ha advertit contra "doctrinaris" i "sectaris" que, segons ha dit, no són bons en política. A més, en al·lusió vetllada a Cs i Vox, ha ressaltat que tot i que "ara hi hagi gent que vulgui donar lliçons", el PP ha estat defensant la unitat d'Espanya des del primer moment, com quan va frenar l'anomenat 'pla Ibarretxe'.





Així s'ha pronunciat en la seva intervenció en la primera sessió de la Convenció Nacional del PP que se celebra aquest cap de setmana a l'Ifema de Madrid sota el lema 'Espanya en Llibertat'. Aquest dissabte li tocarà el torn al seu antecessor, José María Aznar, sense que estigui prevista una foto dels dos amb l'actual líder del PP, Pablo Casado.





En la seva primera intervenció pública des del congrés extraordinari de juliol en què va deixar la presidència del PP --després abandonar el Palau de la Moncloa va tornar a la seva plaça de registrador de la propietat--, Rajoy ha estat rebut a l'escenari per una gran ovació de tots els assistents posats en peu i amb crits de 'president'. Les seves primeres paraules han estat per donar les gràcies a Casado per convidar-lo a participar-hi.





REIVINDICA LA SEVA GESTIÓ EN EL SEU DIÀLEG AMB PASTOR





Rajoy ha pujat a la tribuna amb la presidenta del Congrés, Ana Pastor, qui a través de diverses preguntes --en un format triat pel mateix expresident, segons el PP-- li ha brindat la possibilitat de reivindicar la seva gestió al capdavant dels seus governs , quan va trobar el país sumit en la crisi i es va veure obligat a realitzar retallades.





Així, ha recordat que en arribar al Palau de la Moncloa el 2011 es va trobar amb la "major crisi" econòmica, que havia deixat pel camí 3,8 milions d'aturats. "Va ser el Govern del PP el que va anar prenent les decisions difícils de prendre, algunes no enteses fins i tot pels nostres socis europeus. Va ser el Govern del PP el que va fer reformes, va reduir el dèficit públic i recuperar la creació d'ocupació", ha relatat.





En aquest sentit, ha assenyalat que el PP ha fet "algunes coses importants al llarg de la seva història i seria bo que continués fent-les en el futur". Per a això, ha demanat a tots els càrrecs posar-se a treballar. "Hi ha gent molt intel·ligent que no necessita donar un pal a l'aigua però nosaltres, que som gent normal, hem de posar-li algunes hores com hem fet aquests anys", ha ironitzat.





Després de deixar clar que el PP no és un partit de "nouvinguts" i té representació a la pràctica totalitat dels municipis d'Espanya, ha subratllat que "això és important" perquè dóna "molta força per transmetre" les seves idees, en un moment en que estan a menys de quatre mesos de les eleccions autonòmiques i municipals.





En aquest context --i que les enquestes recullen un ascens de Cs com de Vox--, ha demanat al PP "no espantar-se" sinó treballar i dedicar-se a "enfortir" el partit, tenint "aguanti en els moments difícils". Al seu entendre, un no pot "espantar" per les crítiques perquè el Partit Popular és una organització "molt potent" i ha de "mantenir les seves posicions i defensar-les" amb arguments i raons.





"Convé tenir claredat en els principis i crec que nosaltres ho tenim molt clar, però després cal estar a la realitat. No és bo el sectarisme ni són bons els doctrinaris en cap faceta de la vida. En política, tampoc", ha emfatitzat l'expresident.





DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓ





A preguntes Pastor, l'expresident del Govern ha defensat la Constitució, que acaba de fer 40 anys, i ha enumerat un seguit de dades relatives a esperança de vida, la despesa sanitària, renda per càpita o població activa femenina que, al seu parer, permeten "demostrar que aquests 40 anys han estat els millors de la història d'Espanya".





En aquest punt, ha carregat contra aquests "intel·lectuals de baixa estofa" que posen l'accent en el "mal que es va fer" i ha demanat no fer-los cas. De fet, ha emplaçat aquells que demanen la seva reforma que expliquin amb "claredat" què és el que s'ha de reformar, "deixant de banda les ocurrències a les que alguns són molt aficionats". A més, ha rebutjat que aquest sigui moment d'escometre aquesta reforma constitucional. "El moment i l'oportunitat són importants en política", ha afegit.





A continuació, ha posat en valor el "paper absolutament decisiu" del PP des del primer moment per impulsar la Carta Magna. "El PP ha estat des del primer moment en la construcció de l'Estat de les Autonomies", ha emfatitzat, en un moment en què s'ha obert aquest debat pel desig de Vox de suprimir les autonomies.





En al·lusió vetllada a Ciutadans i Vox, Rajoy ha recalcat que "tot i que ara hi hagi gent que vulgui donar lliçons", el PP va estar defensant la unitat de la nació espanyola en debats importants ", com quan va frenar l'anomenat 'pla Ibarretxe'.





En el seu discurs, Rajoy ha reconegut que hi ha moments en què "ho ha passat francament malament" però ha dit que es queda "amb allò bo". "Tinc la sort que les coses dolentes que em passen a la vida me les oblido, el que és molt important, perquè vius feliç", ha afirmat.





Dit això, ha assenyalat que no es penedeix del que ha fet en la seva vida. "Francament ho repetiria. Li treuria algunes coses però com van en el paquet, és difícil fer-ho", ha explicat. I ha conclòs assegurant que ara està "estupendament" i que la gent li tracta "molt bé". "A aquells als quals no els agrado, que són molts, doncs tenen el bon gust de no explicar-m'ho", ha fet broma.





PASTOR: UN "LÍDER SÒLID" DAVANT DE LÍDERS "GASOSOS"





Per la seva banda, Ana Pastor ha afirmat que liderar no és "gens fàcil" i ara hi ha a Espanya líders que "no són líquids, diria gasosos", que estan centrats en la "política ràpida de l'eslògan o de Twitter". Enfront d'ells, ha contraposat la figura de Rajoy, un "gran líder sòlid".





"Seguirem treballant per a la solidesa, per la contundència, pels principis, pels valors i anem sempre a preservar el millor del millor de la nostra història, la història del nostre partit", ha manifestat, per subratllar que no podrien" concebre "aquest Partit Popular sense Mariano Rajoy i sense" la seva generositat, treball i manera de fer les coses".





En aquest sentit, la presidenta de la Cambra ha posat en valor la gestió que ha realitzat Mariano Rajoy com a "polític discret, íntegre i eficaç" però "sobretot, generós i sense falsedats". I ha afegit que avui és moment de "reafirmar" el que és el Partit Popular i per a això cal tenir en compte "les arrels, els fonaments i la casa" que han construït entre tots.