Òmnium Cultural inicia una campanya independentista contra el judici de l'1-O

"No som delinqüents, som dissidents polítics". Aquesta ha estat la frase més aplaudida de l'acte de campanya contra el judici de l'1-O del president d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, per reivindicar, segons aquesta entitat cultural independentista, l'antidemocràtic procredimiento judicial que s'està duent a terme contra "aquells que van complir el mandat de l'1 d'octubre de 2017 a Catalunya.





Mauri també ha instat la societat catalana, especialment als independentistes, dient que és la seva responsabilitat aconseguir "anar-nos d'aquest Estat (Espanya) que no té res democràtic que oferir-nos" i "compartir el projecte de la República Catalana".





"Nosaltres no anem a defensar-nos de la seva repressió, anem a acusar-", en referència als jutges de l'Estat espanyol, dels quals ha dit que van a celebrar un "judici-farsa", un "judici contra la democràcia". "En aquest judici, no només es jutgen als polítics presos, també es jutja als 2 milions de catalans que van votar 'sí' l'1 d'octubre de 2017 i també a aquest 80% de la societat catalana que està en contra de que hi hagi polítics presos pel referèndum il·legal ", ha assegurat Mauri.









En conclusió, el president d'Òmnium Cultural, ha apel·lat a "acusar a l'Estat" que "posa en perill la cohesió social a Catalunya i destrossa el sistema educatiu català", que "actua sempre amb repressió i mai amb diàleg" i estableix judicis amb un "tribunal il·legítim".





"Per preservar la unitat d'Espanya, són capaços de carregar-se la democràcia, i al febrer ho demostressin públicament al món amb aquest judici. Els nostres presos polítics, els exiliats i la societat catalana, hem perdut la por. I això, els espanta", ha conclòs Marcel Mauri.





Actes cada dia

El vicepresident de l'entitat ha anunciat que durant el judici es faran accions i actes cada dia "per a acusar l'Estat de la vulneració dels drets i llibertats més fonamentals", com a concentracions i mobilitzacions, més de 1.000 judicis populars, maratons de parades informatives, entre altres iniciatives.





La vicepresidenta d'Òmnium Cultural Marina Llansana i el membre de la Junta nacional d'Òmnium Xavier Antich han desgranat les mobilitzacions, entre les quals han destacat una a Madrid, així com accions a Ginebra i Brusselles, en coordinació amb la Assemblea Nacional Catalana (ANC).





En aquesta línia, Mauri ha assegurat que "la voluntat de l'Estat en aquest judici polític és castigar als líders per a atemorir una societat sencera", i ha interpellat a la societat catalana, a la qual considera que estaran jutjant.





"Ens jutgen a tots", ha indicat Mauri, que ha insistit que es deixaran la pell i seran la veu dels presos al carrer perquè el judici sigui un pas cap a la llibertat.





Carta de Cuixart

El cantautor Lluís Llach ha llegit una carta del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, empresonat des del 16 d'octubre de 2017, en la qual ha reiterat que els presos polítics no representen una derrota "sinó el pas útil cap a la victòria".





Cuixart ha defensat que la seva prioritat "no és sortir de la presó, sinó la resolució del conflicte" i s'ha compromès amb els assistents a l'acte a ser la seva veu durant el procés judicial, que segons ell serà el millor altaveu per a la lluita pacífica per l'autodeterminació de Catalunya.