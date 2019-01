JxCAT se'n va a Brussel·les per parlar dels Presupostos i intentar tornar a investir Puigdemont

El grup de JxCat al Parlament es reunirà a Brussel·les (Bèlgica) aquest diumenge i dilluns per abordar la seva estratègia parlamentària al nou període de sessions i també les accions que duran a terme davant el judici de l'1-O al Tribunal Suprem.





A la sessió de diumenge participa l'expresident de la Generalitat i diputat de JxCat Carles Puigdemont, i en la de dilluns repetirà Puigdemont i es sumarà el president de la Generalitat, Quim Torra, assenyalen fonts del grup.





La trobada de diumenge comença a les 11 hores i el de dilluns a les 10 i se celebren a l'hotel Marivaux de la capital belga i, després de la sessió de dilluns, està prevista la compareixença davant els mitjans de Torra i de Puigdemont.





JxCat s'enfronta a un nou període de sessions al Parlament ple d'incerteses, com, per exemple, si al costat d'ERC aconseguiran algun suport (indispensable) per tirar endavant els pressupostos de la Generalitat.









Investir Puigdemont

En les últimes setmanes el grup parlamentari ha ressuscitat la idea de tornar a intentar la investidura a distància de Puigdemont, el que obligaria a Torra a deixar el càrrec que va assumir al maig de 2018.





El mateix expresident de la Generalitat va alimentar la idea a finals de l'any passat en un apunt en les xarxes socials: "Si el Parlament em investeix, jo prendré possessió del càrrec i tornaré a Catalunya", va escriure.





A principis de gener, Torra va aprofundir en el tema quan va assegurar que "el dia més feliç" de la seva vida política serà quan pugui rebre i abraçar Puigdemont a la Generalitat i sigui perquè és de nou el president.





El líder d'JxCat al Parlament, Jordi Sànchez, en una entrevista el dijous des de la presó de Lledoners va reblar: "Cal crear les condicions necessàries. I això no depèn només del Suprem, també de modificar el reglament del Parlament perquè Puigdemont pugui ser investit a distància ".





PONÈNCIA ACTIVADA

Precisament el Parlament ha activat la reforma del reglament de la Cambra a través d'una ponència conjunta, una idea que ha impulsat JxCat amb la idea d'introduir en la norma que es puguin fer investidures telemàtiques.





No obstant això, tots els partits no independentistes rebutgen aquesta idea: si s'obren a introduir canvis en el reglament per millorar el funcionament de la Cambra, però no per investir l'expresident sense que comparegui físicament davant del ple.





A més, l'intent d'investir Puigdemont a finals de gener de 2018 va generar nombroses tensions en l'independentisme, sobretot entre JxCat i ERC, i està per veure si es reobren de nou a mesura que avanci la ponència.





Torra: "Hem acusar Espanya pel judici, que és una farsa contra l'independentisme"





A més, el president de la Generalitat, Q UIM Torra, ha demanat que tothom faci seva la campanya presentada aquest dissabte per Òmnium cultural, després del que ha assegurat: "Hem acusar Espanya pel judici, que és una farsa que ha organitzat contra el moviment independentista ".





En un acte a Cervera (Lleida), on es nomenava a aquesta ciutat Capital de la Cultura Catalana 2019, Torra ha defensat que es juguen tot en la resposta col·lectiva al judici pel procés independentista.









En l'acte, al qual també ha acudit la consellera de Cultura, Laura Borràs, Torra ha reivindicat que "quanta més cultura, menys populisme i més llibertat" i ha defensat una Catalunua lliure i crítica que s'enfronti a les injustícies sense sortir del carril de la democràcia, la justícia i la no violència, en les seves paraules.





"Denunciaré a tot el món la injustícia que es fa contra els presos i el dret d'autodeterminació. I puc anar pel món amb la bandera del diàleg i dels drets civils", ha afirmat Torra, que ha conclòs que la causa dels independentistes és imbatible.





L'acte inaugural de Cervera, Capital de la Cultura Catalana 2019 s'ha celebrat al Gran Teatre de la Passió, i ha comptat amb l'assistència del regidor cap de Cervera, Ramon Royes; la presidenta de la Diputació de Lleida, Rosa Maria Perelló, i del delegat del Govern a Lleida, Ramon Farré.