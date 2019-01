A judici un subinspector de Mossos per encobrir a un policia nacional que alertava a traficants

La Secció Sisena de l'Audiència de Barcelona jutjarà dimecres a un sotsinspector dels Mossos d'Esquadra que presumptament va ocultar informació a un jutjat de Badalona que investigava a un inspector de la Policia Nacional per alertar d'operacions policials a clans de la droga de la mina de Sant Adrià de Besòs.





La Fiscalia acusa aquest mosso d'un presumpte delicte de falsedat de document oficial a l'haver remès al jutge un ofici amb falsedats, i un delicte de denegació d'auxili a l'Administració de Justícia, i demana una condemna de quatre anys de presó i que es l'aparti del servei durant sis anys i mig, segons l'escrit d'acusació del ministeri fiscal.





Els fets es remunten a l'abril del 2016, quan el sotsinspector, que era cap d'investigació de la comissaria de Badalona, va signar un ofici alertant al Jutjat d'Instrucció 4 d'aquesta ciutat explicant que l'inspector de Policia de la comissaria de Mataró (Barcelona) era sospitós de filtrar investigacions i operacions policials en favor d'un clan gitano.









Explicava en aquest ofici que diversos membres del cos de Mossos havien rebut missatges i trucades d'aquest policia per a demanar informació sobre futures batudes i operacions, de manera que el jutjat va decidir obrir diligències.





No obstant això, quan va reclamar a aquest sotsinspector que concretés quins agents havien rebut les trucades i missatges del policia, de nom 'Félix', aquest va afirmar en un nou ofici que "no s'ha pogut identificar cap agent del CME que hagués rebut consultes de aquest tipus "i que es van fer constar informacions en l'informe previ no contrastades.





Segons el fiscal, "tal afirmació, que no s'ajustava a la realitat, es va fer amb l'afany de no divulgar els missatges que tenia en el seu telèfon mòbil", ia més es va ocultar informació que tenia respecte a l'actuació d'aquest policia, que finalment va ser investigat per Afers Interns de la Policia i enviat a presó provisional per delictes de suborn i afavoriment del tràfic de drogues.





El fiscal recull en el seu escrit, del 10 d'abril de 2018, que en aquell moment l'acusat no havia estat objecte d'expedient disciplinari i seguia "sorprenentment" sent cap de la Unitat d'investigació de Badalona.