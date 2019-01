Taxistes i VTC bloquegen Barcelona

La concentració dels taxistes a la Gran Via de Barcelona entre els carrers Entença i Bailèn afecta la circulació de deu línies d'autobús, que han modificat el seu recorregut.





Segons ha informat TMB, les línies D50, H12, V13, 7, 52, 54, 59 i 62 circulen pel carril lateral entre la plaça Tetuan i el carrer Comte d'Urgell.





A més, la 22 i la 24 no circulen entre els carrers Diputació i Casp, i estan sent desviades per Balmes.





Taxistas bloquean la Ronda Litoral de camino hacia el Puerto / @Elite_TaxiBcn





Els taxistes van advertir després de l'assemblea celebrada aquest diumenge que durant aquesta quarta jornada de vaga hi haurà "accions simultànies" en diversos punts de la ciutat.





Així, hi ha hagut centenars de taxistes a les portes del Parlament, després del que s'han dirigit cap a la Ronda Litoral, que han tallat a la circulació en tots dos sentits.





Han estat una mitja hora concentrats davant una de les portes del parc de la Ciutadella -on se situa el Parlament-, bloquejada pels Mossos, amb els quals han tingut moments de tensió i empentes quan han intentat entrar.





INCIDENTS





De camí a la Ronda Litoral han vist un cotxe VTC i, encara que molts dels taxistes han demanat no molestar-lo, un d'ells s'ha acostat i li ha rebentat una roda, després del que el cotxe s'ha allunyat dels manifestants.









Els taxistes estan en vaga des del divendres per a protestar contra la proposta de regulació de VTC, que inclou que s'hagin de contractar amb 15 minuts d'antelació, alguna cosa que veuen insuficient.





La protesta de taxistes coincideix amb les reunions que el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Damià Calvet, està tenint durant el matí d'aquest dilluns amb operadors de transport públic i agents socioeconòmics de la ciutat i representants d'empreses VTC.





VEHICLES DE LLOGUER AMB CONDUCTOR





Conductors de vehicles de lloguer amb conductor (VTC) han ocupat a primera hora d'aquest dilluns com a protesta l'avinguda Diagonal des de la plaça Francesc Macià fins a la plaça Pius XII, en sentit sortida de Barcelona.





També han ocupat un carril de la Diagonal en sentit entrada a la ciutat, entre l'avinguda Sarrià i la plaça Francesc Macià, ha informat la Guàrdia Urbana.





L'ocupació d'aquesta via afecta la circulació de les línies 6, 7, 33, 34, 63 i 67, que no efectuen parada entre la plaça Francesc Macià i Palau Reial en sentit Llobregat, ha informat TMB.





MADRID





Els taxistes han iniciat aquest dilluns a les 6 hores una vaga indefinida per "aturar Madrid" amb l'objectiu que la Comunitat llanci una normativa de manera "immediata" per regular el sector VTC a la regió davant la proliferació de llicències.





La vaga té lloc dos dies abans de la celebració de la Fira Internacional de Turisme (Fitur) a Ifema i es produeix després del referèndum adreçat als professionals sobre si eren partidaris de la mesura.





Un 95 per cent dels gairebé 8.500 taxistes que van participar en la consulta es van pronunciar a favor de aturada indefinida.





L'inici de la vaga té una especial incidència en tota la ciutat, però sobretot a les estacions de transport (com Atocha i Chamartín) i a l'aeroport Adolfo Suárez-Madrid Barajas.