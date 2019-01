Foment del Treball ha considerat aquest dilluns que el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per al 2019 llastra la competitivitat empresarial amb mesures que suposen més pressió fiscal per a les companyies, com l'Impost de Societats, l'IRPF, l'Impost de Patrimoni i el nou increment previst de les cotitzacions a la Seguretat Social.





En un comunicat, la patronal catalana ha expressat la seva preocupació per aquests tributs i ha indicat que, a través dels mecanismes previstos per la Ceoe, traslladarà una reflexió al Govern central i als grups parlamentaris sobre l'impacte que aquestes mesures tindran sobre les empreses si no es modifiquen.





A més, el Comitè Executiu de Foment del Treball ha sostingut que els comptes són "massa expansius en un context en el qual el deute públic continua sent un element de preocupació".

Per això, veu adequada una revisió profunda i estalvi en la despesa corrent de les administracions públiques perquè els mecanismes de contenció del dèficit "no segueixin llastrant excessivament la inversió o sustentant-se en un augment de la fiscalitat sobre les empreses".





Així mateix, ha considerat "massa baixes" les partides destinades a investigació, innovació i desenvolupament, pimes, comerç i impuls de la reindustrialització en comparació amb altres països homologables a Espanya, per la qual cosa ha sostingut que és necessari reforçar la despesa destinada a l'economia productiva.





No obstant això, ha valorat positivament "la capacitat de l'Executiu de Pedro Sánchez de presentar una proposta de Pressupostos que compleixi amb els objectius de reducció del dèficit", i espera que en el tràmit parlamentari prosperin les esmenes que permetin aprovar-los salvaguardant la competitivitat de l'economia.





PROPOSADES





Foment del Treball ha elaborat una proposta en la qual planteja eliminar l'increment de la pressió fiscal que comporta en aquests pressupostos l'Impost de Societats, que fixen un pagament mínim del 15% i redueixen el percentatge del doble d'imposició, del 100% al 95%.





També proposa eliminar l'increment de la pressió fiscal de l'IRPF, que puja en quatre punts el tipus marginal màxim, i ressalta que l'Impost de Patrimoni, en lloc de desaparèixer, augmenta la seva tributació fins a un 3,5%, un percentatge que la patronal considera "confiscatori".





Així mateix, vol corregir a la baixa l'increment del 7% de les bases màximes de les cotitzacions a la Seguretat Social perquè "perjudica considerablement la competitivitat de les empreses".





Malgrat tot això, la patronal catalana ha valorat positivament l'augment de la inversió pública i de la dirigida a Catalunya, perquè encara que no arriba a aconseguir el pes de l'economia catalana en el PIB espanyol --xifrat en un 19,2%--, s'ha situat en un 16,8%: "En qualsevol cas és imprescindible i essencial l'execució del 100% de les inversions previstes".