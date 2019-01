Culmina el pou paral·lel al de Julen

La perforació de la galeria vertical paral·lela a la que es troba Julen, el nen de dos anys que va caure fa més d'una setmana a un pou de 25 centímetres de diàmetre i 110 metres de profunditat a Totalán (Màlaga) ha culminat i arribat als 60 metres, de manera que ara arrenquen les tasques prèvies als treballs que han de realitzar els miners.





S'han de dur a terme els treballs d'encamisat, que previsiblement seran unes sis hores més. Després d'això, a petició de la Brigada de Salvament Miner d'Hunosa, arribada des d'Astúries la passada setmana, la galeria vertical per la qual ells baixaran s'omplirà amb una mica de terra, en el que es preveu emprar no més de dues o tres hores, per assegurar així el seu descens.





Des d'aquest moment, la durada dels treballs vindrà determinada pels materials que aquests especialistes trobin en el seu camí.





No obstant això, estimen que podrien ser unes 24 hores, ja que, manualment, uniran la cavitat paral·lela amb el lloc on s'estima que hi ha el petit per procedir al seu rescat.





Aquests vuit experts en rescat miner que participaran en aquestes complicades tasques ho faran en torns de dos.









Baixaran a la càpsula de rescat, d'1,05 metres de diàmetre per 2,5 d'altura, dissenyada pel director tècnic del Consorci Provincial de Bombers de Màlaga, Julián Moreno, i fabricada per ferrers del municipi malagueny d'Alhaurín de la Torre.





Aquesta càpsula, que sembla un ascensor, es maneja a través d'una grua de precisió, i té conductes preparats d'aire; a més d'un adossat per carregar gairebé 500 quilos de terra.