Un error de càlcul obliga a tornar a excavar el túnel per rescatar Julen, el nen de dos anys que va caure diumenge 13 de gener a un pou de Totalán (Màlaga) de 25 centímetres de diàmetre i 110 metres de profunditat.





L'equip ha decidit eixamplar el túnel vertical obert per les dificultats perquè els tubs del encamisat passin dels 40 metres de profunditat. Davant el risc que aquests tubs quedin encallats, s'ha decidit treure'ls.





En aquest sentit, s'han considerat diverses opcions per reconduir la situació i s'ha optat per la més segura: omplir el pou amb terra fina, de manera que es tornarà a perforar amb un engrossiment una mica més gran. En aquests moments no és possible donar una estimació de temps.





Aquestes tasques d'entubat es preveien concloure en 12-14 hores però ara s'ha alentit, de manera que els especialistes de la Brigada de Salvament Miner d'Hunosa no podran encara accedir a aquesta galeria vertical paral·lela.









Els treballs, com vénen succeint des de fa nou dies, han seguit sense descans. Una altra de les majors dificultats en el entubat és encaixar la finestra des de la qual els especialistes de la Brigada de Salvament Miner començaran a cavar uns quatre metres en horitzontal, a 72 de profunditat, per arribar fins al pou on es troba el petit. En això s'estimen unes 24 hores.





L'equip de vuit miners baixarà de dos en dos a la càpsula dissenyada pel director tècnic del Consorci Provincial de Bombers de Màlaga, Julián Moreno; i fabricada per dos ferrers malaguenys.





Els operaris han emprat 55 hores per a la finalització de la galeria vertical de 60 metres de profunditat, fet que suposa una velocitat de 1,1 metres a l'hora, que s'ha vist alentida en ocasions per la gran duresa dels materials.