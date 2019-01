El Comitè d'Apel·lació de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha desestimat aquesta matinada el recurs presentat pel Llevant sobre la possible alineació indeguda del FC Barcelona en el partit d'anada dels vuitens de final de la Copa del Rei, una decisió que deixa el club valencià sol amb la possibilitat d'apellar davant del Tribunal Administratiu de l'Esport (TAD).





"La presentació fora de termini de qualsevol reclamació per una suposada alineació indeguda produirà l'efecte que, en el cas que s'hagués produït l'alineació indeguda, la presentació de la seva denúncia fora de termini tindrà com a conseqüència automàtica que quedarà automàticament convalidat el resultat del partit", assenyala el comunicat remès per la RFEF.





Encara que l'Apel·lació reconeix que el termini per apellar és "molt reduït", afirma que això respon a la necessitat " de garantir el normal desenvolupament de la competició, perquè el desenvolupament normal no és compatible amb la possibilitat d'alterar el resultat d'un partit 3 anys després". "Això és especialment evident en el present cas, perquè el resultat d'un partit determina l'eliminació d'un equip, per la qual cosa el resultat final no pot estar exposat a una variació durant el període de prescripció, perquè, per raons òbvies, impediria el normal desenvolupament de la competició", afegeix.





En aquest sentit, assenyala directament la falta de reacció del Llevant. "Per tant, no reclamar en termini ha d'entendre's com un comportament negligent del mateix club, les conseqüències jurídiques del qual no es poden pretendre excloure posteriorment", indica.





Per això, la reclamació contra la presumpta alineació indeguda de 'Chumi' és "extemporània", i rebutja entrar de ple en la qüestió de si pot haver-se produït. Ara, l'entitat valenciana haurà de decidir si segueix apellant, aquesta vegada davant del Tribunal Administratiu de l'Esport (TAD).





Divendres passat, poc abans que se celebrés el sorteig dels quarts de final del torneig del 'KO', la jutgessa única del Comitè de Competició de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Carmen Pérez, desestimava la denúncia del club per l'alineació del defensa del filial blaugrana Juan Brandariz 'Chumi' per estar "fora de termini".





El Llevant UD havia presentat la seva reclamació després de donar-se a conèixer que el central gallec, que estava sancionat amb el filial blaugrana, no podia jugar el partit d'anada a la Ciutat de València, saldat per 2-1 a favor dels 'granota'. En la volta d'aquest dijous, el Barça es va imposar per 3-0.