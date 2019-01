Investigadors de l'Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa detallen les principals limitacions de les teràpies destinades a destruir els reservoris del VIH en l'organisme, que són cèl·lules infectades en estat latent que són indetectables per al sistema immunitari i, per tant, impossibles de destruir.





El treball, publicat a 'Frontiers in Immunology', assenyala l'escassa potència dels fàrmacs reactivadors del VIH latent, així com l'eficàcia insuficient de les cèl·lules del sistema immunitari que han de destruir els virus.





Els científics del centre --impulsat conjuntament per la Conselleria de Salut de la Generalitat i La Caixa-- han establert un model experimental que permet delimitar les barreres en l'eficàcia de les teràpies destinades a eliminar aquest reservori.





Per primera vegada, identifiquen com la potència dels fàrmacs reactivadors s'associa a una major velocitat i eficàcia de les cèl·lules T CD8 del sistema immunitari a l'hora de destruir aquestes cèl·lules reactivades.





'SHOCK AND KILL'





El treball dóna llum sobre les limitacions de les estratègies terapèutiques actuals conegudes com 'shock and kill', que pretenen destruir aquests reservoris a través de despertar les cèl·lules latents per després eliminar-les.





Per a això, s'utilitzen els anomenats fàrmacs reactivadors de latència (FRL), que reactiven a les cèl·lules infectades perquè poden ser destruïdes per les T CD8 i altres tipus cel·lulars del sistema immunitari, així com per fàrmacs i altres estratègies d'eliminació.





Tot i que diversos estudis clínics han demostrat que els FRL són capaços de revertir la latència, fins a la data no s'ha detectat una reducció de la mida del reservori viral en els pacients.





POTÈNCIA INSUFICIENT





El treball conclou que els principals obstacles per a l'eliminació són la potència insuficient d'aquests fàrmacs reactivadors, que no aconsegueixen fer visibles totes les cèl·lules infectades, i la manca de competència immunològica de les cèl·lules T CD8, encarregades del reconeixement i eliminació d'aquestes.





L'estudi associa aquesta disfunció immunitària amb l'elevada expressió de receptors inhibidors, que són els encarregats de regular l'activació immunitària i l'expressió s'incrementa en processos d'infecció crònica.