Un Brexit dur podria posar en risc com a mínim 100.000 ocupacions vinculades al turisme al Regne Unit i 80.000 a la resta d'Europa a curt termini, entre els quals, 25.000 a Espanya, segons les estimacions del Consell Mundial de Viatges i Turisme (WTTC, per les sigles en anglès).





I és que la sortida del Regne Unit de la Unió Europea sense acord provocaria "una situació difícil", entre altres sectors per al turisme, segons adverteix el 'lobby' turístic mundial.





En una entrevista, la presidenta del WTTC, Gloria Guevara, ha explicat que les dificultats que poden trobar els britànics per viatjar a certs països de la Unió Europea pot provocar que mirin altres destinacions més llunyanes, com el Carib, Àsia o Orient Mitjà, que ja ofereixen ofertes "increïbles des de Londres", la qual cosa perjudicaria Espanya com a principal país receptor de visitants britànics.





No obstant això, Guevara augura bons resultats per al turisme a Espanya també aquest any, a la qual cosa contribuirà també la celebració del WTTC Global Summit a l'abril, a més de millores tant en quantitat com en qualitat.





World Travel&Tourism Council, l'única organització internacional privada que aglutina els líders més potents de la indústria global de viatges i turisme, ha triat la ciutat de Sevilla com a seu de la cimera que celebrarà a principis del 2 al 4 d'abril, on se citaran 600 executius d'empreses turístiques.





ESPANYA TÉ MARGE DE MILLORA EN LA DIVERSIFICACIÓ





Guevara ha defensat que el sector turístic espanyol no hauria de centrar la seva estratègia només a atreure el turisme de qualitat o d'alt nivell adquisitiu --amb un bon nivell de despesa (+3%)-- sinó fer una planificació conjunta entre el Govern, les comunitats autònomes i el sector privat on es tracti de diversificar l'oferta a les diferents regions incorporant nous segments com el rural, d'aventura o de negocis.





De fet, ha apuntat que en analitzar els percentatges del que representa el turisme d'oci i el de negoci a Espanya, per exemple, mesurat en termes de despesa, s'aprecia encara un marge de millora, amb comparatives per sota de la mitjana europea. Així només el 12% de despesa a Espanya correspon al negoci davant del 88% d'oci, mentre que la mitjana a Europa és de 77% oci/23% negoci.





PERSPECTIVES POSITIVES PER AL 2019





"Totes les perspectives són positives" de cara al 2019, ha apuntat Guevara, per insistir que s'està treballant en els reptes que desafien el sector per "convertir-los en oportunitats". Entre aquests reptes, ha enumerat els desastres naturals, les guerres comercials entre la Xina i els Estats Units, la correcta implementació de la tecnologia i el Brexit que afecten en general el sector a nivell mundial.





Encara que fins a març no disposaran de les xifres oficials sobre el turisme el 2018, Guevara situa el seu creixement entre un 3% i un 6%, amb un augment del 6% dels viatgers, tant nacionals com internacionals. A més, estimen que l'activitat turística se situï "molt per damunt" del 4%, superant l'economia global.





En aquest creixement destaquen alguns països que "segueixen creixent molt", com a la Xina, que segueix sent "una punta de llança", a més d'un creixement global a la regió d'Àsia després de la millora de la connectivitat.