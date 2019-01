Els Governs central i basc iniciaran al febrer la negociació sobre un llistat de 33 competències pendents de transferir a Euskadi, en el qual s'inclou la gestió de presons, però no el règim Econòmic de la Seguretat Social, una matèria que l'Executiu basc considera " prioritària "i que apareix recollida en l'Estatut de Gernika. Aquesta llista apareix recollit en un document elaborat pel Govern central, que ha fixat un termini d'un any per culminar aquests traspassos.





L'imminent inici d'aquest procés negociador ha estat anunciat per l'Executiu basc, Josu Erkoreka, en la roda de premsa posterior al Consell de Govern setmanal, en què ha explicat que, tot i les "discrepàncies" que hi ha entre les dues parts en matèria de traspassos competencials, el gabinet d'Iñigo Urkullu no "desaprofitarà" l'ocasió de seguir avançant en el compliment íntegre de l'Estatut d'Autonomia d'Euskadi.





En el calendari de treball que l'Administració central ha remès al Govern Basc es fa referència al traspàs de 33 matèries, quatre menys que les que les institucions d'Euskadi consideren que s'han de transferir a Euskadi en compliment de l'Estatut. Les quatre matèries no incloses en el document del Govern espanyol es refereixen al règim econòmic i a una altra sèrie de matèries relacionades amb la Seguretat Social.





Les converses entre les dues administracions --que a finals de l'any passat ja van acordar alguns traspassos menors relacionats amb ferrocarrils i carreteres-- començaran a partir de la primera setmana de febrer, quan el Govern central presentarà una primera proposta per transferir a Euskadi set matèries.







Les competències que s'inclouran en aquesta proposta es refereixen a productes farmacèutics, assegurança escolar, ajudes a la jubilació de treballadors afectats per Expedients de Regulació d'Ocupació, transport ferroviari en línia de rodalies i Feve, escoles viatgeres, centres d'estudi i experimentació i obres públiques, i administració institucional i innovació tecnològica.





Com a pas previ, l'inici d'aquest procés negociador, el gabinet de Pedro Sánchez ja ha remès al Govern Basc un calendari de treball en el qual es recullen les matèries sobre les quals l'Administració central està disposada a negociar aquest any.





Entre les 33 matèries incloses en aquest document, la negociació es realitzarà al llarg de diferents fases durant els propers 12 mesos, s'inclou la gestió de presons ubicades a Euskadi.