La vaga del taxi a Madrid amenaça la fira de turisme

La vaga del taxi a Madrid es desenvolupa aquest dimecres amb talls de trànsit a l'autopista de circumval·lació M-40 en tots dos sentits en els voltants de l'accés al recinte firal d'IFEMA, el que ha provocat importants retencions.





Un grup de taxistes ha calat foc a uns contenidors a la via d'entrada d'IFEMA, provocant una intensa foguera.





Un altre dels accessos a IFEMA, a l'Avinguda de los Poblados, també ha patit talls de trànsit provocats per les manifestacions del col·lectiu.





La protesta del sector del taxi es produeix enmig d'un important dispositiu policial al voltant del recinte firal amb centenars d'agents de Policia Nacional i Policia Municipal.





La fira de turisme Fitur s'ha convertit en l'escenari de mobilitzacions de taxistes que reclama una regulació autonòmica de les VTC.





Està previst que els Reis inaugurin la 39a edició de Fitur, una de les més importants del sector turístic a Europa juntament amb la ITB de Berlín i la World Travel Market (WTM) de Londres, i de les més rellevants del món en la qual és la seva edició més internacional.





FITUR





Centenars de taxistes tenen bloquejats la majoria d'accessos a Ifema en vigílies de l'arrencada de Fitur i asseguren que mantindran la "pressió" per buscar una solució "que permeti una regulació similar a la de Catalunya sobre la precontractació de les VTC.





Un portaveu d'Elite Taxi, Guillermo Marquina, assegura que els taxistes mantindran la vaga indefinida "fins on faci falta". L'entrada central a Ifema està pràcticament bloquejada i també hi ha professionals a l'entrada nord del recinte firal.





Allà, segons ha indicat, s'ha produït algun "conat" d'actuació policial però finalment no hi ha hagut incidents. De fet, insisteixen que la seva reivindicació tracta de ser pacífica.





No obstant això, un taxista ha hagut de ser atès pel Samur-Protecció Civil per un cop al cap. Els seus companys asseguren que ha estat colpejat per un agent en un dels conats de càrrega policial que s'estan produint des de primera hora.





Ahir hi va haver una reunió amb la Comunitat que va acabar sense acord atès que la seva reivindicació és la regulació de la precontractació.





En aquest punt, creu que una via de soluciona pot ser arribar a una regulació similar a l'acord de Catalunya, amb una forquilla d'una hora que evitaria que la VTC operi amb "aquesta immediatesa" que fan que operin igual que un taxi.