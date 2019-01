Maniobra estratègica de Cabify: integrar el taxi a la seva plataforma de VTC

Cabify ha anunciat aquest 23 de gener una jugada estratègica que busca apaivagar els ànims en el sector del taxi i donar un cop de colze al seu rival Uber-que ha tirat, de moment, la tovallola en el conflicte a Barcelona-.





El grup ofereix una "aliança" per integrar els taxistes en la seva plataforma abans del juny d'aquest any a través d'Easy Taxi, que permetrà la reserva i pagament d'un servei de taxi o d'VTC.





Una estratègia que ja ha tingut èxit en vuit països i que ha suposat un important cop a la línia de flotació del seu principal rival Uber.





D'aquesta manera, Cabify ofereix una interessada oferta de pau al sector del taxi, que en aquests moments està dividit.





La prestació de servei de taxi de l'aplicació s'articularà a través de la marca Easy, que es llançarà a manera de projecte pilot al primer semestre de l'any.





La presentació de la nova opció de Cabify coincideix amb el nou repunt del conflicte que enfronta els dos sectors, el taxi i els VTC.





Cabify s'emmarca la iniciativa en la seva estratègia d'oferir "opcions de mobilitat com a servei", i donat el seu convenciment que la seva "competència és el vehicle privat", segons va anunciar el fundador de la firma Juan d'Antonio.





Així mateix, la plataforma aborda la integració dels dos modes de transport urbans en la seva plataforma després dels bons resultats que, assegura, ha registrat a les ciutats llatinoamericanes en les quals opera.





"Suposa donar més opcions per a tots, tant per als conductors de VTC com per als taxistes que vulguin participar", va emfatitzar el fundador de Cabify.