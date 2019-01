Un total de 71.500 cupons de l'ONCE mostraran les pintures més importants del Museu Nacional del Prad o, en el marc de la celebració del bicentenari del museu, el 19 de novembre, com a part d'un projecte que "ajunta la il·lusió amb la pintura a un missatge cultural importantíssim", segons ha explicat en la presentació a la premsa el president del Grup Social ONCE, Miguel Carballeda.





"Són cupons amb referències clares de quadres del Prado, el més significatiu dels últims 200 anys de la pintura espanyola, per portar l'art a més persones", ha assenyalat Carballeda, aquest 23 de gener a la pinacoteca.





La sèrie anomenada '12 mesos, 12 obres mestres 'començarà el 27 de gener amb el cupó protagonitzat per' Taula dels pecats capitals 'del Bosco, al que li seguiran il·lustracions com' Autoretrat 'de Dürer,' Les tres gràcies 'de Rubens , 'El 3 de maig a Madrid' o 'Els afusellaments' de Goya, 'Las meninas' de Velázquez, entre d'altres. A aquests dotze cupons s'unirà un més, corresponent al sorteig del 19 de novembre que coincideix amb el dia del bicentenari, que estarà il·lustrat per 'Dànae rebent la pluja d'or' de Tiziano.





Sobre les obres seleccionades, el director adjunt de Conservació del Museu del Prado, Andrés Úbeda dels Cobos, ha assenyalat que "s'han escollit pintures que són icones de valor perquè a través d'aquests cupons es recordi al Museu del Prado".





A la iniciativa en els cupons, s'uneix també l'exposició 'Avui toca el Prado' que torna al museu després de recórrer diferents ciutats d'Espanya des de 2015, amb una selecció d'imatges en relleu d'obres representatives del Prado que poden ser recorregudes o tocades amb les mans per permetre la seva lectura a persones invidents.





La tècnica de reproducció en relleu desenvolupada pels Estudis Dürer i anomenada 'Didu' permet aplicar diferents textures i volums, per aconseguir una experiència que s'acompanya amb àudio, segons ha explicat Úbeda.





"L'exhibició és una oportunitat perquè les persones invidents puguin tocar i conèixer per primera vegada un Greco o Velázquez, en un lloc tan màgic com el Prado", segons ha afegit Carballeda, que ha assegurat que aquestes iniciatives busquen que "Espanya i el Museu del Prado siguin vistos com a referents de la cultura".





TOCAR LA PINTURA





Així, persones invidents com Maria Ángeles i Luis Natalio, que han visitat l'exposició, han pogut tocar 'El cavaller de la mà al pit' del Greco per primera vegada i viure un moment "molt emocionant", segons han explicat.





"Si no fos pel Prado i l'ONCE mai m'hagués imaginat tocar un quadre, és una altra forma de l'veure l'art, que molts cecs desconeixem perquè no tenim accés", ha dit Maria Ángeles sobre l'exposició, desenvolupada per l'Àrea d'Educació del Museu amb la col·laboració de professionals amb discapacitat visual.





Per la seva banda, Luis Natalio, un sexagenari que forma part de la Fundació ONCE, l'ha sorprès la "definició del personatge del quadre" del qual ha detallat els cabells, la barba, l'empunyadura de l'espasa i la posició de la mà . "És una sensació molt bonica i crec que fins i tot per a persones vidents pot ser una gran oportunitat, perquè aquestes tocant la pintura", ha agregat.





També formen part de la mostra obres com 'Noli me tangere' de Correggio, 'La forja de Vulcà' de Velázquez, 'El para-sol' de Goya, 'La Gioconda' del Taller de Leonardo da Vinci i 'Natura morta amb carxofes, flors i recipients de vidre 'de Van der Hamen.