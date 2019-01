Les associacions del taxi han assegurat que estan disposats a fer una vaga "llarga" fins que aconsegueixin el seu objectiu de regulació de la VTC i veuen amb esperança la reunió entre tècnics de la Comunitat i l'Ajuntament en el grup de treball constituït sobre aquesta qüestió.

Durant una assemblea de taxistes, el president de l'Associació Gremial del Autotaxi de Madrid, Miguel Ángel Leal, ha assegurat que l'atur "no serà fàcil" però que han d'aguantar "tot el temps que sigui necessari" per aconseguir una reforma exprés de la VTC.





"No podem flaquejar" ha subratllat Leal per indicar que el conflicte serà "llarg i dur" perquè la Comunitat està "entestada" en no entrar en la qüestió dels temps de la precontractació.





Tot i això, el president de La Gremial ha destacat que veuen amb esperança aquesta trobada tècnic entre Comunitat i Ajuntament, una cosa "impensable" dilluns.





Respecte d'això, ha traslladat als taxistes que un esborrany pactat entre les administracions evitaria que pogués ser tombada en els tribunals.





En aquest sentit, ha comentat que estaran a Ifema el que sigui necessari i que també estan disposats després, si no hi ha solució, a anar a l'aeroport i a estacions. "Quan es mobilitza el sector hi ha solucions. Si teniu moral no hi haurà ningú que ens venci", ha recalcat.





El president de la Federació Professional del Taxi de Madrid, Julio Sanz, ha animat els concentrats a Ifema al fet que "siguin forts" i estiguin organitzats "perquè està batalla l'han de guanyar".