Les protestes a Veneçuela sumen 16 morts i més de 200 detinguts

La Comissió Interamericana de Drets Humans (CIDH) ha xifrat en 16 el número de morts en els enfrontaments entre manifestants i forces de seguretat a Veneçuela.









"CIDH segueix d'a prop els greus fets de violència a Veneçuela en el context de les manifestacions d'avui, que ja han generat almenys 16 morts, desenes de ferits i detencions", ha indicat l'organització a través del seu compte a la xarxa social Twitter.





A més, la CIDH ha cridat l'Estat veneçolà a respectar la llibertat, la vida i la integritat dels manifestants que han sortit als carrers durant la jornada de mobilitzacions a favor i en contra del president del país, Nicolás Maduro.





Per la seva banda, l'Observatori Veneçolà de Conflictivitat Social (OVCS) ha assenyalat que almenys 13 persones haurien mort durant els enfrontaments.





El president de l'Assemblea Nacional, Juan Guaidó, que s'ha proclamat president del país en el marc de les protestes, ha lamentat el succeït. "No tinc paraules per expressar el dolor que sento en seguir assabentant-me que veneçolans han estat assassinats durant les protestes en les últimes hores", ha manifestat.





DETINGUTS





Almenys 218 persones han estat detingudes en el marc de les protestes registrades durant els tres últims dies a Veneçuela, segons ha informat aquest dijous l'ONG Fòrum Penal.





"S'han registrat 218 arrests confirmats", ha indicat l'organització en el seu compte de Twitter. Segons ha assenyalat, 9 haurien estat detinguts dilluns, 32 dimarts i altres 175 aquest dimecres, quan Juan Guaidó s'ha autoproclamat "president encarregat" del país.





Guaidó, a qui la multitud ha ovacionat en diversos moments, ha subratllat que pren possessió del càrrec en la seva qualitat de president de l'Assemblea Nacional i conforme a la Constitució "per aconseguir el cessament de la usurpació, un govern de transició i eleccions lliures".





El líder opositor s'ha referit també a la possibilitat de ser empresonat per un moviment que el Tribunal Suprem de Justícia i la Fiscalia, institucions controlades pel 'chavisme', podrien considerar delictiu. "No temo per això, temo per la nostra gent que ho està passant malament", ha etzibat.





La crisi política a Veneçuela es va aguditzar el passat 10 de gener, quan Maduro va iniciar un segon mandat que l'oposició i gran part de la comunitat internacional no reconeixen perquè consideren que és fruit d'un procés electoral fraudulent que va culminar amb la votació del 20 de maig.





L'Assemblea Nacional va aprovar cinc dies després una resolució en la qual defineix Maduro com un "usurpador" del càrrec i s'arroga el Poder Executiu, però fins ara no havia designat expressament a Guaidó com a nou president de Veneçuela.